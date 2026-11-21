Theo hãng xe Đức,Cayenne thuần điện song hành cùng các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong (ICE) và plug-in hybrid, tạo nên bộ ba hệ truyền động cho dòng xe này và cung cấp sự lựa chọn linh hoạt và toàn diện cho khách hàng.

Xe được phát triển dựa trên kiến trúc điện áp 800 V, Cayenne thuần sử dụng khối pin điện áp cao 113 kWh hoàn toàn mới được tích hợp trực tiếp vào kết cấu khung gầm nhằm tối ưu hóa không gian và hạ thấp trọng tâm xe. Hệ thống quản lý nhiệt thông minh làm mát cả phía trên và phía dưới bộ pin, đảm bảo duy trì hiệu suất tối đa và liên tục trong mọi điều kiện vận hành.

Công suất sạc DC hiệu suất cao lên đến 400 kW cho phép rút ngắn thời gian sạc từ 10% đến 80% trong chưa đầy 16 phút ở điều kiện lý tưởng. Bộ pin có thể tách rời thành hai cụm 400 V độc lập với công suất sạc 200 kW, giúp tối ưu độ bền, tăng tính linh hoạt và rút ngắn thời gian sạc. Đặc biệt, hệ thống thu hồi năng lượng của Cayenne mới đạt công suất lên đến 600 kW, thừa hưởng công nghệ trực tiếp từ mẫu xe đua thuần điện Porsche 99X Formula E.

Tại Việt Nam, Cayenne thuần điện bản tiêu chuẩn có công suất 325 kW (442 PS) và mô-men xoắn 835 Nm khi sử dụng tính năng Launch Control. Xe tăng tốc từ 0–100 km/giờ trong 4,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 230 km/giờ, cùng phạm vi hoạt động lên tới 642 km.

Mẫu Cayenne Turbo sở hữu công suất cực đại lên tới 850 kW (1.156 PS) và mô-men xoắn đạt 1.500 Nm khi kích hoạt Launch Control, xe tăng tốc từ 0–100 km/giờ chỉ trong 2,5 giây và đạt vận tốc tối đa 260 km/giờ. Phiên bản Turbo có phạm vi hoạt động 623 km trong một lần sạc.

Được định vị giữa bản tiêu chuẩn và bản Turbo, mẫu Cayenne S thuần điện có công suất 490 kW (666 PS) và mô-men xoắn 1.080 Nm với Launch Control. Phiên bản S tăng tốc từ 0–100 km/giờ trong 3,8 giây, đạt tốc độ tối đa tới 250 km/giờ cùng phạm vi hoạt động 653 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Các phiên bản Turbo và S đều được trang bị hệ thống làm mát động cơ điện trực tiếp bằng dầu ở trục sau. Đây là công nghệ được chuyển giao từ mẫu xe đua Porsche 99X Electric tại giải Formula E, giúp duy trì công suất cao liên tục và tối ưu hiệu suất vận hành ở cường độ lớn. Góp phần nâng tầm khả năng vận hành còn có bộ biến tần xung ở trục sau sử dụng vật liệu bán dẫn silicon carbide (SiC), cho phép xử lý dòng điện lên tới 620 Ampe trên bản Cayenne S và 940 Ampe trên bản Cayenne Turbo.

Nội thất chiếc Cayenne thuần điện vừa được giới thiệu - Ảnh N.N.

Vấn đề sạc xe được nhiều khách hàng quan tâm đã đượcPorsche Việt Nam trấn an bằng việc tiếp tục mở rộng mạng lưới trạm sạc nhanh DC hiệu suất cao trên toàn quốc thông qua đối tác Charge+ tại các điểm đến hiện đại và tiện lợi. Bên cạnh đó, đặc quyền sạc miễn phí dành cho xe Porsche vẫn được duy trì như một tiêu chuẩn tại tất cả các Trung tâm Porsche tại Việt Nam.

“Thế hệ mới của mẫu SUV này hội tụ trọn vẹn các giá trị mà khách hàng kỳ vọng ở một chiếc Cayenne từ hiệu suất siêu xe vượt trội, tính thực dụng hàng ngày, cho đến khả năng vượt địa hình và vận hành đường dài, đồng thời đánh dấu cột mốc công nghệ điện hóa của dòng xe này”, ông Andreas Klingler, Tổng Giám đốc Porsche Việt Nam, cho biết.

Mẫu SUV mới sở hữu chiều dài 4.985 mm, rộng 1.980 mm và cao 1.674 mm. Chiều dài cơ sở tăng gần 13 cm so với thế hệ trước, mang lại không gian rộng rãi cho hàng ghế thứ hai. Thể tích khoang hành lý phía sau có thể mở rộng từ 781 đến 1.588 lít, cùng ngăn chứa đồ phía trước thể tích 90 lít.

Tất cả các phiên bản Cayenne thuần điện đều được trang bị tiêu chuẩn Hệ thống Treo khí nén Chủ động của Porsche (PASM). Bên cạnh đó, tùy chọn hệ thống đánh lái trục sau với góc đánh lái lên tới 5 độ giúp gia tăng sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, cũng như đảm bảo sự ổn định ở dải tốc độ cao.

Một điểm ấn tượng trên mẫu SUV thuần điện này là khách hàng có thể lựa chọn từ hơn 110.000 phương án cá nhân hóa trên đa dạng không gian nội thất, bao gồm các tùy chọn bọc da đơn sắc và phối hai tông màu với những gam màu mới như Tím Lavender và Xanh Delgada Green, gói hoàn thiện da cao cấp Club Leather, cho đến khả năng tùy biến gần như không giới hạn từ Porsche Exclusive Manufaktur và chương trình chế tác độc bản Sonderwunsch.

Tại Việt Nam, Cayenne thuần điện được phân phối 6 phiên bản, xe có giá niêm yết cao nhất ở mức hơn 6,4 tỷ đồng. Khách hàng vẫn có thể phải chi thêm từ 1-4 tỷ đồng để cá nhân hóa mẫu xe thể thao của mình.

Giá bán lẻ tiêu chuẩn các phiên bản của Cayenne thuần điện mới.