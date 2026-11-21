Đây được xem là sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng xe Nhật Bản, bởi Avancier không chỉ là mẫu SUV hybrid đầu tiên mang logo chữ H mới mà còn là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng nền tảng cỡ trung thế hệ mới và hệ truyền động hybrid thế hệ tiếp theo của Honda.

Honda Avancier 2027 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mang tên Grand Journey, kết hợp phong cách hiện đại với những đường nét thể thao và tối giản. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED thanh mảnh, kết hợp lưới tản nhiệt kích thước lớn tạo diện mạo sắc sảo và mạnh mẽ. Thân xe được tạo hình theo phương ngang với các bề mặt đơn giản, hạn chế những đường gân phức tạp, qua đó mang lại cảm giác liền mạch và thanh thoát.

Honda Avancier 2027.

Ở phía sau, cụm đèn hậu kết hợp sử dụng những đường thẳng và góc vuông 90 độ, đồng thời làm nổi bật các vòm bánh xe mở rộng. Thiết kế tổng thể được tiết chế các chi tiết trang trí, với tay nắm cửa ngoài dạng phẳng và cánh gió mỏng tích hợp trên cửa hậu. Cần gạt nước phía sau cũng được bố trí kín đáo nhằm tăng tính thẩm mỹ cho phần đuôi xe.

Không gian nội thất là một trong những khu vực được Honda chú trọng trên Avancier mới, đặc biệt trong bối cảnh các thương hiệu ô tô Trung Quốc ngày càng đầu tư mạnh vào trải nghiệm công nghệ và tiện nghi. Khoang lái sở hữu thiết kế tối giản, hạn chế các nút bấm vật lý khi phần lớn chức năng được tích hợp vào màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước lớn.

Điểm nhấn đáng chú ý là màn hình cảm ứng nằm ngang 15 inch, hệ thống đèn viền nội thất đa màu sắc và vô-lăng đáy phẳng tích hợp nhiều phím điều khiển. Khu vực bảng điều khiển trung tâm cũng được thiết kế thông thoáng hơn khi Honda loại bỏ cần số truyền thống, thay bằng cụm chuyển số đặt trên cột lái.

Honda cho biết đội ngũ phát triển đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm của hành khách ngồi ở hàng ghế thứ hai, hướng tới không gian thư giãn và sang trọng tương tự một mẫu xe limousine. Các tấm ốp cửa được thiết kế với những đường nét uốn lượn kéo dài từ trước ra sau, trong khi cả hai vị trí ghế trái và phải đều được trang bị tay vịn cỡ lớn.

Ghế ngồi hàng thứ hai có chức năng sưởi và thông gió, góp phần nâng cao sự thoải mái trong những hành trình dài. Bên cạnh đó, cửa sổ trời toàn cảnh kéo dài đến khu vực hàng ghế thứ ba giúp cabin trở nên thoáng đãng hơn. Honda cũng tối ưu thiết kế bậc cửa và các chi tiết liên quan nhằm giúp hành khách ra vào hàng ghế cuối thuận tiện hơn, giải quyết một trong những bất tiện thường gặp trên các mẫu SUV ba hàng ghế.

Về trang bị tiện nghi, Honda Avancier 2027 sở hữu hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa hỗ trợ Dolby Atmos. Xe còn có tính năng nhận diện giọng nói, cho phép người ngồi trong cabin điều khiển một số chức năng như hệ thống điều hòa không khí bằng khẩu lệnh. Đáng chú ý, mẫu SUV này được tích hợp các tính năng quan sát từ xa trong cabin và quan sát toàn cảnh bên ngoài. Thông qua điện thoại thông minh, chủ xe có thể kiểm tra tình trạng không gian nội thất cũng như khu vực xung quanh phương tiện khi xe đang đỗ, bổ sung thêm khả năng giám sát và quản lý xe từ xa.

Điểm nhấn lớn nhất trên Honda Avancier mới nằm ở hệ truyền động hybrid thế hệ tiếp theo, được phát triển từ nền tảng e:HEV hiện hành. Đây là mẫu xe đầu tiên của Honda sử dụng hệ thống hybrid mới này, tuy nhiên hãng chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật cũng như công suất của toàn bộ hệ thống. Theo những thông tin ban đầu, Avancier dự kiến sử dụng động cơ xăng 2.0 lít chu trình Atkinson đã được thiết kế lại đáng kể.

Động cơ mới được bổ sung hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, qua đó cải thiện hiệu suất ở dải vòng tua cao hơn khoảng 30% so với thế hệ hiện tại. Phạm vi hoạt động hiệu quả nhất của động cơ cũng được mở rộng tới 40%, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu dự kiến cải thiện hơn 10%. Những thay đổi này cho thấy Honda đang tập trung nâng cao hiệu quả chuyển đổi năng lượng, đồng thời cải thiện khả năng vận hành của hệ truyền động hybrid.

Một công nghệ đáng chú ý khác là hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian điện DualPower eAWD. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cơ cấu truyền lực cơ khí truyền thống, hệ thống này điều khiển bánh trước và bánh sau một cách độc lập thông qua các mô-tơ riêng biệt. Cách bố trí này cho phép kiểm soát lực kéo linh hoạt hơn giữa hai cầu, hướng đến khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện mặt đường. Avancier cũng được trang bị công nghệ chuyển số Honda S+ Shift, từng xuất hiện trên mẫu xe thể thao Prelude, nhằm mang lại trải nghiệm điều khiển có tính tương tác cao hơn.

Bên cạnh hệ truyền động, nền tảng khung gầm cỡ trung thế hệ mới cũng là một bước tiến quan trọng của Honda Avancier 2027. Kiến trúc này được thiết kế theo dạng mô-đun, dự kiến sẽ tiếp tục được sử dụng trên các thế hệ tiếp theo của CR-V và Civic. Theo Honda, khung gầm mới nhẹ hơn khoảng 90 kg so với nền tảng hiện tại, đồng thời hướng đến cải thiện độ ổn định và cảm giác lái. Việc giảm trọng lượng kết hợp với cấu trúc khung gầm mới được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, khả năng kiểm soát thân xe và sự linh hoạt trong nhiều tình huống di chuyển.

Honda Avancier 2027 còn được trang bị Hệ thống Quản lý Chuyển động (Motion Management System), công nghệ điều khiển tích hợp được phát triển dựa trên những kinh nghiệm mà hãng tích lũy trong quá trình nghiên cứu robot. Hệ thống sử dụng các công nghệ ước lượng trạng thái xe và kiểm soát tư thế với độ chính xác cao, đồng thời phối hợp điều khiển lực phanh, lực lái cùng những thông số động lực học khác. Mục tiêu là giúp thân xe ổn định hơn, hạn chế những chuyển động không mong muốn và hỗ trợ người lái kiểm soát phương tiện chính xác trong các điều kiện vận hành khác nhau.

Theo kế hoạch ban đầu, Honda Avancier sẽ được đưa ra thị trường từ năm 2027, tập trung vào các thị trường châu Á như Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc. Hiện Honda chưa công bố giá bán, thời điểm mở bán cụ thể tại từng quốc gia cũng như toàn bộ thông số của hệ truyền động hybrid mới.

- Video cận cảnh Honda Avancier 2027. Nguồn: Honda Global.