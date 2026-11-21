Được phát hành trên toàn cầu từ ngày 19/11, tựa game Grand Theft Auto VI (GTA 6) đang tạo nên cơn sốt trong giới trò chơi điện tử nói riêng và ngành công nghiệp giải trí nói chung.

Một trong những điểm thu hút người chơi của dòng game GTA nằm ở hệ thống xe cộ đa dạng đi kèm khả năng độ chế theo ý thích.

Xe cộ là một trong những yếu tố cốt lõi của dòng game GTA - Grand Theft Auto.

Nhưng với một tựa game có kinh phí sản xuất lên tới 1-1,5 tỷ USD, nhiều game thủ và giới quan sát ngành công nghiệp game đặt câu hỏi: Vì sao GTA 6 vẫn không sử dụng tên thương hiệu và những mẫu xe có thật ngoài đời?

Trong thế giới GTA, người chơi có thể dễ dàng bắt gặp những mẫu siêu xe có thiết kế gợi nhớ đến Ferrari, Lamborghini hay Porsche. Tuy nhiên, thay vì dùng tên gọi và logo chính thức, nhà sản xuất Rockstar Games đặt cho chúng những thương hiệu hoàn toàn khác như Grotti, Pegassi hay Pfister.

Một mẫu xe lấy cảm hứng từ Lamborghini Huracan trong GTA 6.

Xét về tiềm lực tài chính, nhà phát triển Rockstar Games hoàn toàn có khả năng chi trả cho các thỏa thuận cấp phép với những hãng sản xuất ô tô.

Phiên bản trước đó, Grand Theft Auto V (GTA 5), từng thu về 1 tỷ USD chỉ trong 3 ngày đầu phát hành, trong khi GTA 6 đã ghi nhận hơn 1,5 tỷ USD tiền đặt mua trước.

Dẫu vậy, bài toán chi phí và bản quyền vẫn là vấn đề rất phức tạp với nhà sản xuất game. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Killaz, Jamie King, đồng sáng lập Rockstar, cho biết việc hợp tác với các thương hiệu ô tô sẽ rất tốn kém và đòi hỏi rất nhiều nguồn lực từ cả hai phía.

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng GTA 6 cũng như những phiên bản trước trong series chưa bao giờ được định hướng trở thành trò chơi mô phỏng đua xe chuyên nghiệp như Gran Turismo hay Forza. Ô tô chỉ là một phần trong trải nghiệm tổng thể, chứ không phải yếu tố trung tâm của trò chơi.

Một lý do khác là Rockstar Games cũng muốn duy trì quyền kiểm soát tối đa đối với nội dung sáng tạo của trò chơi. Theo Jamie King, công ty muốn phần lớn nội dung trong game mang dấu ấn riêng, đồng thời không muốn bị "phụ thuộc" vào bất kỳ đối tác nào.

Về phía các hãng xe, dường như không nhiều thương hiệu muốn tên tuổi của mình xuất hiện trong một trò chơi như GTA 6.

Giống như nhiều tập đoàn lớn khác, các thương hiệu ô tô luôn kiểm soát chặt chẽ hình ảnh và danh tiếng của mình. Họ chi hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD mỗi năm để xây dựng hình ảnh sản phẩm thông qua những chiến dịch tiếp thị được tính toán kỹ lưỡng.

Trong khi đó, GTA vốn là tựa game có nhiều yếu tố bạo lực, thậm chí cho phép mô phỏng hành vi phạm pháp trong môi trường ảo. Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở độ chế xe, game còn cho phép người chơi làm biến dạng hoặc phá hủy phương tiện.

Những màn 'phá hủy' xe cũng là một đặc sản của dòng game GTA.

Đây rõ ràng không phải hình ảnh mà phần lớn các nhà sản xuất ô tô muốn gắn liền với sản phẩm của mình. Trong trường hợp sử dụng xe mang thương hiệu thật, Rockstar Games sẽ phải xin phép nhà sản xuất đối với từng thay đổi nhất định hoặc chấp nhận các giới hạn trong quá trình thiết kế - điều này đi ngược với triết lý tự do sáng tạo của nhà phát triển.

Thay vì sử dụng các thương hiệu xe hơi có thật, Rockstar đưa vào các hãng xe hư cấu, những mẫu xe được chế tác từ các yếu tố vay mượn từ thực tế.

Theo đó, nhiều mẫu xe xuất hiện trong GTA 6 đã có thiết kế rất gần với những phương tiện ngoài đời nhưng được thay tên. Có thể kể đến các phiên bản được xây dựng dựa trên Chevrolet Corvette, Lamborghini Huracan và McLaren Senna, lần lượt mang tên Coquette D10, Tempesta và Emerus trong game.

Mẫu Coquette D10 trong GTA lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao Corvette.

Cách tiếp cận này giúp Rockstar giữ được yếu tố “sáng tạo” đối với hệ thống xe cộ đặt trong bối cảnh đặc thù của GTA. Đồng thời, nhà sản xuất game vừa tránh được rào cản về cấp phép và chi phí, vừa không phải thỏa hiệp với các hãng xe về mức độ phá hủy hay tùy biến phương tiện.