Tại hội nghị DealBook do New York Times tổ chức vào ngày 18/11 vừa qua, Elon Musk cho biết đang lên kế hoạch phát triển một phiên bản không vô lăng, chân ga hay chân phanh của Tesla Model Y, tự hành hoàn toàn với khả năng chở 6-7 người.

Tỷ phú Mỹ cho biết mẫu xe này sẽ là sự bổ trợ cho chiếc Cybercab 2 chỗ ngồi. Ý tưởng này hướng đến một mẫu xe chở khách tự hành hoàn toàn phục vụ nhóm khách đông người, vốn không thể ngồi chung trên chiếc Tesla Cybercab.

“Chúng ta vẫn cần những chiếc xe tự hành nếu bạn đi nhóm 4 hoặc 6 người, hay cả một gia đình”, Elon Musk phát biểu khi mô tả về một biến thể mới dành cho Model Y. CEO Tesla không đưa ra tên gọi, giá bán hay thời điểm ra mắt cho mẫu xe này.

Lúc này, chưa có bất kỳ thông tin nào được xác nhận. Không có địa điểm sản xuất, không có hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý, thậm chí cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tesla đã bắt đầu chế tạo mẫu xe này.

Elon Musk cho biết Cybercab hiện có thể đáp ứng khoảng 90% nhu cầu di chuyển của hành khách. Chiếc Model Y phiên bản tự hành sẽ “lấp đầy” nhu cầu còn lại, phục vụ gia đình và nhóm khách đông người mà Cybercab 2 chỗ không thể chở hết.

Vẫn chưa rõ Tesla sẽ bán mẫu xe này cho khách hàng, hay chỉ sử dụng trong đội xe robotaxi của riêng mình. CEO Elon Musk không đề cập đến nội dung này.

Theo Motor1, dịch vụ robotaxi hiện hữu của Tesla vẫn có những chiếc Model Y thông thường với vô-lăng và chân ga, chân phanh. Cybercab chỉ là sự bổ sung cho đội xe hiện hữu. Những chiếc Model Y “thường” có thể chở tối đa 4 hành khách. Đây là giới hạn mà phiên bản 6 hoặc 7 chỗ có thể sẽ vượt qua khi được triển khai.

Cybercab là mẫu robotaxi 2 chỗ ngồi, không có cơ cấu lái truyền thống và mới được triển khai ở Austin. Mẫu xe này đã nhận được sự giám sát đặc biệt từ cơ quan quản lý Mỹ. Cuộc điều tra an toàn cấp liên bang đối với Cybercab đang tập trung vào khoảng 1.000 chiếc xe không vô lăng tại thành phố thuộc tiểu bang Texas.

Nhu cầu của thị trường dành cho một chiếc xe tự hành hoàn toàn, không vô lăng và chân ga, nhìn chung vẫn khá thấp. Nghiên cứu về xe tự hành do Cox Automotive thực hiện cho thấy chỉ có 10% khách Mỹ chuộng xe tự hành hoàn toàn Level 5, giảm so với mức 17% khi đơn vị này lần đầu thực hiện khảo sát vào năm 2016.

Lựa chọn phổ biến nhất là Level 4 - tự hành hoàn toàn nhưng vẫn có tùy chọn để con người giành lại quyền kiểm soát. Cấp độ tự hành này được 28% số người tham gia khảo sát lựa chọn.

Chỉ 38% cho biết họ sẽ cảm thấy an toàn khi ngồi trên một chiếc xe Level 5, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 87% sẽ chọn một mẫu xe hiện đại trang bị các tính năng hỗ trợ lái cơ bản.