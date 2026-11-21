Theo một số nguồn tin, hãng xe Đức sẽ chính thức mở bán và bàn giao lô xe đầu tiên tới tay khách hàng từ ngày 25/11 tới đây. Trên các nền tảng mạng xã hội, đại diện BMW đã gửi lời cảm ơn tới người tiêu dùng vì sự kiên nhẫn và tin tưởng trong suốt thời gian chờ đợi.

Ngay sau sự kiện của iX3 L, người anh em sedan thuần điện i3 L cũng sẽ chính thức trình làng vào ngày 27/11 tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu. đại diện Tập đoàn BMW khẳng định, thế hệ sản phẩm này đánh dấu kỷ nguyên mới của hãng tại Trung Quốc, đồng thời cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ nội địa hóa nhiều dòng xe khác trong những tháng tới.

Tại thị trường Trung Quốc, BMW iX3 L được phân phối với ba phiên bản gồm 30L, 40L xDrive và 50L xDrive. Hai phiên bản đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường nội địa. Cụ thể, bản tiêu chuẩn 30L được trang bị một mô-tơ điện đặt sau, sản sinh công suất 265 mã lực (195 kW) và mô-men xoắn 500 Nm.

Phiên bản 40L xDrive nâng mức công suất lên 374 mã lực (275 kW) cùng mô-men xoắn 565 Nm. Trong khi đó, bản cao cấp nhất 50L xDrive chia sẻ chung cấu hình với biến thể trục cơ sở tiêu chuẩn trên toàn cầu, đạt sức mạnh 469 mã lực (345 kW) và mô-men xoắn 645 Nm.

Về hệ thống lưu trữ năng lượng, bản 30L sở hữu bộ pin LFP dung lượng 77 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển 630 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc (tương đương hơn 500 km theo chuẩn WLTP). Hai phiên bản cao hơn sở hữu pin NMC với dung lượng lần lượt là 86,9 kWh trên bản 40L và 113,4 kWh trên bản 50L, cho tầm hoạt động tương ứng đạt 702 km (khoảng 600 km WLTP) và 919 km (khoảng 780 km WLTP).

Toàn bộ dải sản phẩm iX3 L đều ứng dụng kiến trúc điện 800V tiêu chuẩn, cho phép sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong vòng 22 phút trên bản 30L và rút ngắn xuống còn 21 phút trên bản 40L (công suất sạc 300 kW) cũng như bản 50L (công suất sạc 400 kW). Tuy nhiên, khả năng sạc chậm AC trên biến thể trục cơ sở dài có phần hạn chế hơn bản quốc tế khi bản 30L và 40L.

So với cấu hình tiêu chuẩn, BMW iX3 L sở hữu chiều dài tổng thể đạt 4.885 mm, tăng thêm 103 mm, trong khi chiều rộng và chiều cao giữ ở mức 1.895 mm và 1.634 mm. Đáng chú ý, trục cơ sở của xe được kéo dài thêm 108 mm, chạm mức 3.005 mm nhằm gia tăng đáng kể không gian để chân cho hàng ghế sau.

Bên trong khoang cabin, BMW tập trung nâng cấp trải nghiệm hành khách với phần đệm ghế dày và dài hơn. Phiên bản 50L được bổ sung bệ đỡ bắp chân chỉnh điện cho ghế phụ phía trước, ghế sau có độ ngả lên tới 121 độ. Các trang bị như làm mát ghế trước, gối tựa đầu hàng ghế sau, sưởi ấm cả hai hàng ghế và tính năng massage cho ghế lái đều xuất hiện dưới dạng tiêu chuẩn trên phiên bản này.

Ngay khi dây chuyền sản xuất tại Thẩm Dương đi vào ổn định, thông tin về mẫu BMW iX3 L đã bất ngờ xuất hiện trên trang web chính thức của BMW Malaysia. Động thái này cho thấy nhiều khả năng mẫu xe trục cơ sở dài sẽ sớm cập bến khu vực Đông Nam Á với cấu hình 40L xDrive, đóng vai trò thay thế cho bản trục cơ sở ngắn 50 xDrive hiện sắp cạn nguồn cung.

Dữ liệu hé lộ phiên bản dành cho thị trường Malaysia được tinh giản danh mục tùy chọn với 4 màu sơn ngoại thất gồm bạc Space Silver, đen Carbon Black, trắng Mineral White và xám Polarised Grey, đi kèm hai tông màu nội thất là đỏ Castanea hoặc đen. Giới chuyên môn dự báo lô xe đầu tiên sẽ có mặt tại đại lý vào đầu năm sau với mức giá cạnh tranh.

Video: Xem chgi tiết BMW iX3 50L 2027 mới.