Cayenne thuần điện là thế hệ thứ 4 của dòng SUV này, được kỳ vọng sẽ mang dấu ấn vận hành đặc trưng Porsche sang môi trường thuần điện. Ảnh: PV

Cayenne Electric được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản SUV tiêu chuẩn (4,72 tỷ đồng), S (4,93 tỷ đồng) và Turbo (6,32 tỷ đồng). Các phiên bản với dáng coupé tương ứng giá 4,82 tỷ, 5,04 tỷ và 6,41 tỷ đồng,

Ở các phiên bản tiêu chuẩn, hệ thống hai động cơ điện dẫn động bốn bánh toàn thời gian cho công suất 408 mã lực, có thể tăng lên 442 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Xe tăng tốc 0-100 km/giờ trong 4,8 giây. Cayenne S nâng công suất lên 543 mã lực (666 mã lực với Launch Control), Khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ được rút ngắn còn 3,8 giây.

Đáng chú ý nhất là Cayenne Turbo. Phiên bản này có công suất tối đa 857 mã lực, nhưng có thể đạt tới 1.156 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Nhờ đó, chiếc SUV nặng hơn 2,5 tấn này có thể tăng tốc 0-100 km/giờ chỉ trong 2,5 giây, 0-200 km/giờ trong 7,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 260 km/giờ.

Phần đầu của Porsche Cayenne thuần điện mới có nhiều nét khác biệt so với phiên bản thuần xăng hiện nay. Ảnh: PV

Những con số nêu trên đưa Cayenne Electric vào vùng hiệu năng vốn trước đây thường chỉ dành cho những mẫu siêu xe thể thao hai cửa. Điểm đáng chú ý là Porsche không chỉ tập trung vào khả năng tăng tốc đường thẳng mà còn phát triển hệ thống khung gầm nhằm duy trì khả năng kiểm soát thân xe và cảm giác lái đặc trưng.

Cả ba phiên bản đều được trang bị hệ thống treo khí nén chủ động PASM. Các công nghệ như Porsche Active Ride, đánh lái bánh sau tối đa 5 độ và hệ thống phanh gốm composite PCCB tiếp tục mở rộng khả năng vận hành thể thao.

Đặc biệt, hệ thống tái tạo năng lượng khi phanh có công suất thu hồi tối đa 600 kW, tương đương công nghệ được sử dụng trên xe đua Formula E.

Mẫu Cayenne thuần điện với kiểu thân Coupe mới. Ảnh: PV

Về khả năng di chuyển, phạm vi hoạt động của Cayenne đạt 643 km ở thân xe SUV và 661 km ở bản Coupé. Cayenne S tương ứng đạt 653 km và 669 km, trong khi Cayenne Turbo đạt 624 km và 637 km. Cả ba biến thể đều sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW. Trong điều kiện phù hợp, pin có thể nạp từ 10% lên 80% trong chưa đầy 16 phút.

Xét trên toàn bộ phân khúc SUV cao cấp, Cayenne Electric có không ít đối thủ có thể cạnh tranh về giá và sức mạnh. Trong nhóm SUV thuần điện hiệu năng cao, đối thủ đáng chú ý hơn cả về mặt thông số là Lotus Eletre, vốn có thể đạt công suất tối đa 905 mã lực. Dù yếu hơn, BMW iX hay Mercedes-Benz EQE SUV/EQS SUV cũng là những cái tên đáng chú ý trong phân khúc.

Tuy nhiên, so với các đối thủ, Cayenne Electric khác biệt nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng rất cao và nền tảng kinh nghiệm phát triển xe thể thao lâu năm của Porsche. Phiên bản Turbo có công suất vượt trội so với phần lớn SUV điện đang hiện diện tại Việt Nam, trong khi kiểu dáng, cấu trúc khung gầm và khả năng tùy biến trang bị vẫn hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm cầm lái.

Nội thất trên phiên bản Cayenne thuần điện dành cho thị trường nước ta. Ảnh: PV

Tuy nhiên, đặc điểm thuần điện và mức giá từ 4,72 tỷ đồng cũng đặt Cayenne Electric vào một thị trường khách hàng tương đối hẹp. Đây không phải mẫu xe điện dành cho số đông, mà hướng tới những người đã có khả năng tiếp cận SUV hạng sang và muốn chuyển sang phương tiện không phát thải tại ống xả mà không phải đánh đổi quá nhiều về hiệu năng.

Một điểm đáng chú ý về thị trường là sự xuất hiện của Cayenne thuần điện lần này đồng nghĩa mẫu SUV này trở thành dòng xe duy nhất của Porsche nói riêng và trong nhóm SUV hiệu năng cao nói chung hội tụ đầy đủ ba lựa chọn truyền động: động cơ đốt trong, hybrid sạc ngoài (E-Hybrid) và thuần điện.

Nhân dịp này, Porsche cũng trưng bày 918 Spyder – siêu xe hybrid đặt nền móng cho triết lý điện hóa hiệu năng cao trên những mẫu xe như Cayenne Electric. Ảnh: PV

Theo chia sẻ của lãnh đạo Porsche Việt Nam, việc duy trì đồng thời ba lựa chọn như vậy tạo ra sự linh hoạt đáng kể trong lựa chọn của khách hàng, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt khi cần điều chỉnh danh mục sản phẩm theo diễn biến thị trường trong bối cảnh các xu hướng di chuyển thân thiện môi trường và đặc biệt là tốc độ phát triển của phương tiện thuần điện tại Việt Nam ngày một rõ nét.

Đây là một cách tiếp cận đáng chú ý trong nhóm xe sang giữa bối cảnh thị trường đang điện hóa rất nhanh nhưng không đồng đều.