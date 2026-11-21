Biểu tượng Honda tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 20/11, hai hãng sản xuất ôtô Honda và Toyota Motor thông báo đang triệu hồi khoảng 1,6 triệu xe ôtô con, xe tải và xe thể thao đa dụng (SUV) do nguy cơ vỡ bộ bơm túi khí của hãng Takata.

Hai hãng cho biết chưa ghi nhận trường hợp thương tích, tai nạn hay sự cố vỡ bộ bơm túi khí nào liên quan đến số xe đang bị triệu hồi, đồng thời sẽ tiến hành thay thế bộ bơm túi khí cho các phương tiện thuộc diện này.

Trong đợt triệu hồi này, Honda triệu hồi 810.592 xe ôtô con và xe SUV đời cũ tại Mỹ, gồm một số xe Honda Accord đời 2013, Honda Civic và Honda CR-V đời 2012-2013, cùng Acura ILX và Acura RDX đời 2013.

Các xe này được bán hoặc đăng ký ban đầu tại 14 bang và vùng lãnh thổ có nền nhiệt cao, độ ẩm lớn và biên độ dao động nhiệt rộng, gồm Alabama, California, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Quần đảo Bắc Mariana (Saipan), Guam và Samoa thuộc Mỹ.

Về phía Toyota, hãng triệu hồi 790.000 xe trên toàn cầu, trong đó có 314.000 xe tại Mỹ. Danh sách gồm các mẫu Lexus SC430 đời 2002-2010, IS250 đời 2011, GX460 đời 2017, Toyota Corolla đời 2003-2008, Tundra đời 2005-2006, Sequoia đời 2005-2007 và 4Runner đời 2016-2017. Toyota không nêu cụ thể những bang nào tại Mỹ thuộc diện áp dụng, nhưng cho biết bộ bơm túi khí thay thế sẽ sẵn sàng vào đầu năm 2027.

Khác với hàng triệu xe từng bị triệu hồi trước đây, các xe trong đợt triệu hồi lần này được trang bị bộ bơm túi khí có chứa vật liệu hút ẩm. Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết các phân tích và mô hình mô phỏng sự xuống cấp của bộ bơm do các nhóm kiểm nghiệm độc lập thực hiện đã giúp các hãng xe hành động trước khi rủi ro xảy ra.

Theo NHTSA, Honda và Toyota đã nhận thấy dấu hiệu ban đầu về nguy cơ xuống cấp ở một số mẫu xe và đang chủ động tiến hành triệu hồi, trong khi các hãng ôtô khác vẫn tiếp tục phân tích và thử nghiệm bộ bơm túi khí.

Honda cho hay quá trình theo dõi và phân tích dài hạn đã phát hiện khả năng chất đẩy bị xuống cấp trong một số bộ bơm tại các khu vực địa lý cụ thể. Trong khi đó, Toyota cảnh báo chất đẩy bị xuống cấp có thể khiến bộ bơm bị vỡ khi túi khí bung ra và gây thương tích nghiêm trọng.

Trong thập niên qua, 24 hãng sản xuất ôtô lớn đã triệu hồi hơn 100 triệu xe lắp bộ bơm túi khí Takata trên toàn cầu, trong đó có khoảng 67 triệu xe tại Mỹ. Kể từ năm 2009, các bộ bơm túi khí Takata bị lỗi không có chất hút ẩm có thể phát nổ, làm văng các mảnh kim loại vào bên trong xe, gây tử vong hoặc thương tích cho người lái và hành khách.

Sự cố này đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng (trong đó có ít nhất 20 trường hợp trên xe Honda) và hơn 400 người bị thương tại Mỹ, dẫn đến đợt triệu hồi ôtô lớn nhất trong lịch sử nước này./.