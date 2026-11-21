Theo CarNewsChina, trong phán quyết ngày 20/11, tòa xác định một số chi tiết thiết kế của BYD Ti 7 tạo ra ấn tượng tổng thể tương tự Land Rover Defender thế hệ L663, qua đó xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký của JLR.

Quyết định được đưa ra chỉ 8 ngày sau khi một tòa án khác tại Hà Lan yêu cầu JLR tiêu hủy tài liệu điện tử thu thập từ văn phòng BYD trong quá trình điều tra vụ việc.

Trước đó, vào tháng 8, JLR đã tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm thu thập chứng cứ tại 2 văn phòng BYD ở Schiedam và Hoofddorp (Hà Lan). Nhà sản xuất xe sang Anh cho rằng Ti 7 có dấu hiệu sao chép thiết kế Defender, từ đó yêu cầu tiếp cận những tài liệu liên quan đến quá trình phát triển sản phẩm của BYD.

Tuy nhiên trong phán quyết ngày 12/11, tòa án Hà Lan yêu cầu JLR tiêu hủy các dữ liệu đã sao chép. Quyết định này có lợi cho BYD, nhưng không đồng nghĩa tòa xác định mẫu SUV Trung Quốc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đến ngày 20/11, một phán quyết khác lại đưa ra kết luận bất lợi cho BYD. Theo đó, Ti 7 bị xác định xâm phạm một trong 6 kiểu dáng công nghiệp được JLR đăng ký bảo hộ tại EU.

Đáng chú ý, tòa không xem xét riêng biệt từng chi tiết ngoại thất mà đánh giá ấn tượng tổng thể của mẫu xe. Những yếu tố được chú ý bao gồm phần vai thân xe nhô rộng, vòm bánh bo tròn, tấm ốp đặc trưng ở cột C, dải cửa kính liền mạch và tỷ lệ tổng thể.

Theo tòa án Hà Lan, BYD đã xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng của Land Rover với mẫu SUV Ti7. Ảnh: BYD, JLR.

BYD lập luận rằng Ti 7 có nhiều khác biệt so với Defender, từ hệ thống chiếu sáng, lưới tản nhiệt đến nắp ca-pô và thiết kế đuôi xe. Tuy nhiên thẩm phán nhận định những khác biệt trên chưa đủ để tạo ra ấn tượng tổng thể khác biệt đối với người quan sát am hiểu sản phẩm.

Vì vậy, 10 công ty BYD tại châu Âu phải ngừng các hoạt động liên quan đến nhập khẩu, sản xuất, chào bán, bán hoặc giao Ti 7 trong phạm vi EU. Nếu vi phạm, doanh nghiệp có thể chịu mức phạt khoảng 109.750 USD mỗi ngày hoặc 27.440 USD cho mỗi chiếc xe, với tổng mức phạt tối đa khoảng 10,97 triệu USD.

Dù nhận phán quyết bất lợi, BYD chưa phải hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch đưa Ti 7 đến châu Âu.

Nguyên nhân là lệnh cấm chỉ có hiệu lực trong phạm vi EU, không bao gồm thị trường Anh. Theo tòa án Hà Lan, công ty BYD (U.K.) Co., Limited không thuộc phạm vi xét xử của vụ kiện này.

Bên cạnh đó, JLR cũng chưa chứng minh được những công ty BYD khác tại châu Âu trực tiếp tham gia hoạt động chào bán mẫu xe tại Anh. Do đó, kế hoạch phân phối Ti 7 tại Anh vẫn có thể tiếp tục theo phán quyết hiện tại.

BYD dự kiến bắt đầu giao xe cho khách hàng nước này trong tháng 1/2027. Tuy nhiên điều này không có nghĩa mẫu SUV Trung Quốc đã được xác nhận không vi phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp của JLR tại Anh.

Nhà sản xuất Defender vẫn có thể tiếp tục theo đuổi những yêu cầu pháp lý riêng tại thị trường này. BYD cũng không đồng ý với kết luận của tòa án Hà Lan, khẳng định Ti 7 được phát triển độc lập và dự kiến kháng cáo.

Đáng chú ý, đây mới là phán quyết sơ bộ. JLR phải tiến hành thủ tục khởi kiện nội dung vụ án trong vòng 6 tháng nếu muốn duy trì lệnh cấm.

BYD Ti 7 được phân phối tại Trung Quốc thông qua thương hiệu Fangchengbao, nơi mẫu SUV có giá khởi điểm khoảng 26.925 USD. Xe sở hữu thiết kế vuông vức, các bề mặt thân xe phẳng cùng kiểu dáng SUV địa hình, dễ gợi liên tưởng đến Land Rover Defender.

Tại thị trường Anh, BYD Ti 7 được chào bán với giá khởi điểm khoảng 62.780 USD. Trong khi đó, Land Rover Defender 110 S P300e có giá từ 93.970 USD, cao hơn đối thủ Trung Quốc khoảng 31.190 USD.

Mẫu SUV sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L và 2 motor điện, cho tổng công suất 402 mã lực. Bộ pin dung lượng 35,6 kWh hỗ trợ phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 119 km.