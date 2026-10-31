Đầu năm 2022, anh chị quen nhau qua nhóm ghép đôi “Bộ đội-Giáo viên”, cả hai trò chuyện cùng nhau và thấy có nhiều sự đồng cảm. Anh quê ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), chị quê ở Quảng Ninh. Lần đầu gặp gỡ, chị thấy “hơi sợ” bởi anh ít nói, có phần nghiêm khắc, trong khi chị là người sống hướng ngoại, hay nói hay cười và thích các hoạt động xã hội. Nhưng rồi qua những lần nói chuyện, chị cảm nhận được anh là người đàn ông chín chắn, bản lĩnh, trách nhiệm với gia đình và có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Tổ ấm của cặp vợ chồng Phạm Thế Bảo - Hồ Thị Ngoan (ảnh chụp tháng 8-2025). Ảnh do nhân vật cung cấp

Biết trước là khi yêu bộ đội sẽ chịu nhiều thiệt thòi, từ những đêm dài chờ đợi đến những ngày lễ, tết vắng người thương, nhưng tình yêu và sự chân thành của anh đã trao cho chị niềm tin yêu để cùng anh kết tóc xe duyên... "Sáng 28-8-2024, đúng thời điểm bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, chồng chưa kịp về thì tôi chuyển dạ sinh con. Một mình tôi tự đến Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí để vượt cạn. Khi bác sĩ thông báo phải mổ cấp cứu vì thai suy, lúc đó tôi đã khóc vì rất mong có bờ vai của chồng bên cạnh để thêm vững tâm trước ca mổ. Trước lúc vào phòng mổ, tôi chỉ kịp để lại mảnh giấy: "Em vào phòng mổ đây. Anh về đến nơi, tìm em thì hỏi bác sĩ tên em nhé...". Khi đã mẹ tròn con vuông thì cũng là lúc anh Bảo đến Bệnh viện", chị Ngoan kể.

Thời gian chồng về, sự quan tâm và chăm sóc của anh khiến lòng chị ngập tràn hạnh phúc yêu thương. Hết phép, anh phải trở lại đơn vị, thấu hiểu trách nhiệm của anh đối với đơn vị, với đất nước, chị thương anh hơn và tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để anh an tâm công tác. Tình yêu chân thành, sự quan tâm, thấu hiểu, cảm thông về nhau của hai vợ chồng luôn là chỗ dựa tinh thần để gia đình luôn vẹn tròn yêu thương và đong đầy hạnh phúc.