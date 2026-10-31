Câu chuyện đáng tự hào từ vết xước xe của cụ ông làm nghề thu gom giấy vụn để lại

Một câu chuyện ấm lòng vừa được chia sẻ, liên quan đến một người cao tuổi làm nghề thu gom giấy vụn. Trong lúc đẩy xe hàng, người này đã vô tình làm xước một chiếc ô tô mới, chiếc xe chỉ vừa được bàn giao cách đó bốn ngày. Thay vì yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa, chủ xe đã chọn cách thể hiện sự cảm thông đối với người cao tuổi này.

Vào ngày 30/10, chủ xe (tạm gọi là "A") đã kể lại câu chuyện về vết xước trên xe của mình thông qua một bài đăng trên mạng xã hội: "Chiếc xe của tôi có một vết xước. Nó vừa khiến tôi thấy xót xa, nhưng ở một khía cạnh nào đó, lại là điều khiến tôi cảm thấy tự hào".

Theo lời kể của A, bốn ngày sau khi mua chiếc xe mới, anh nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ trong khi xe đang đỗ tại vị trí quy định trước nhà cha mẹ anh. Người gọi thông báo rằng một cụ ông đang đẩy xe kéo tay đã vô tình quệt vào xe, làm trầy lớp sơn.

Khi đến nơi, A thấy cụ ông tỏ ra vô cùng bối rối, liên tục xin lỗi và ngỏ ý muốn đền bù thiệt hại. A nhớ lại: "Đó là chiếc xe hoàn toàn mới, mới mua chưa đầy một tuần, nên lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu và tức giận".

Tuy nhiên, anh quyết định không yêu cầu cụ ông phải chi trả chi phí sửa chữa. A giải thích: "Tôi nhận ra rằng, ai rồi cũng đến lúc sức khỏe suy giảm, và bất cứ ai cũng có thể mắc phải những sai sót ngoài ý muốn. Tôi nghĩ đến việc cụ có lẽ kiếm sống bằng nghề thu gom phế liệu. Nếu phải bỏ tiền ra sửa xe, chắc cụ sẽ rất chật vật để trang trải cuộc sống. Vì vậy, tôi không đành lòng nói thêm điều gì nữa".

Cuối cùng, A bảo với cụ ông: "Không sao đâu ạ, cháu chỉ cần dặm lại sơn là được. Cụ đừng bận tâm nhé!". Vài ngày sau, A nhận được một thông tin bất ngờ từ mẹ mình: Cụ ông vì vẫn còn cảm thấy áy náy nên đã mua một bộ quần áo trẻ em mang đến tặng. A chia sẻ: "Lúc đó, tôi đã quên bẵng đi vết trầy trên xe rồi. Bộ quần áo trẻ em đó chắc hẳn không hề rẻ, và tôi thực sự cảm thấy trân trọng tấm lòng của cụ".

Hai năm đã trôi qua kể từ sự việc đó, vết trầy trên xe vẫn còn nguyên. A nói thêm: "Thời gian trôi qua, tôi cũng chẳng còn bận tâm đến nó nữa. Thậm chí, tôi còn cảm thấy tự hào khi nghĩ lại cách mình đã xử lý tình huống đó, một cách ứng xử khá trưởng thành".

Khi biết câu chuyện này, cư dân mạng đã để lại những bình luận như: Thật ấm lòng, cả cụ ông lớn tuổi chủ động liên hệ lẫn chủ xe đã chọn cách bỏ qua; Chúc họ luôn gặp những điều tốt lành; Đây là lời nhắc nhở rằng, thế giới này vẫn còn rất tử tế; Chắc hẳn không dễ dàng gì để có thể bao dung đến vậy, nhất là khi chiếc xe mới chỉ được mua cách đây bốn ngày, thật đáng ngưỡng mộ...