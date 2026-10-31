[Clip] Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, hai nhóm công nhân cầm hung khí lao vào hỗn chiến

Camera an ninh ghi lại cảnh hai nhóm công nhân lao vào hỗn chiến sau chầu nhậu.

Ngày 31/10, Công an xã Phú Giáo, TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 8 bị can liên quan hai nhóm công nhân dùng hung khí hỗn chiến sau chầu nhậu, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/6/2026, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, hai nhóm công nhân cạo mủ cao su đã sử dụng hung khí nguy hiểm lao vào hỗn chiến tại xã Phú Giáo.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngăn chặn vụ việc, khống chế những người liên quan và tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ.

Sau quá trình điều tra, ngày 23/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 người về các tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2, Điều 318 và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Các bị can gồm Nguyễn Minh Tâm (SN 2000), Châu Ngọc Quý (SN 2006), Trần Văn Thanh (SN 2006), Nguyễn Minh Thiện (SN 2007), Lê Minh Khang (SN 2007), Lê Minh Giàu (SN 1995), Ngô Thiện Tâm (SN 1993) và Thạch Minh Trí (SN 2002).

Theo Công an xã Phú Giáo, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với thanh thiếu niên về việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, đặc biệt sau khi sử dụng rượu bia. Những hành vi tụ tập gây rối, mang theo hoặc sử dụng hung khí để đe dọa, tấn công người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an xã Phú Giáo khuyến cáo người dân không tàng trữ, sử dụng hung khí trái phép; chủ động kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng cách hòa giải. Khi phát hiện các nhóm tụ tập gây rối, tàng trữ hung khí hoặc có nguy cơ xảy ra xô xát, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời can thiệp, xử lý.