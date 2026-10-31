Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cập nhật kỹ thuật phẫu thuật chấn thương chi dưới

Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có BSCKII. Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các khoa, phòng, đội ngũ y, bác sĩ và đại diện các bệnh viện trong khu vực.

Phát biểu khai mạc, BSCKII. Nguyễn Đình Hùng nhấn mạnh ý nghĩa của việc cập nhật tiến bộ y học, trao đổi kinh nghiệm, kết nối chuyên môn giữa các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung trao đổi 3 nội dung chuyên sâu. Cụ thể, PGS.TS.BS. Lê Nghi Thành Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế, trình bày về chỉ định điều trị gãy vùng mấu chuyển xương đùi.

BSCKII. Trình Anh Hoàng, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng, báo cáo quy trình đóng đinh Neosupra. Trong khi đó, ThS.BS.CKI. Hoàng Quốc Anh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, chia sẻ kỹ thuật sử dụng đinh nội tủy đầu trên xương đùi trong điều trị gãy liên mấu chuyển ở người cao tuổi.

BSCKII. Nguyễn Đình Hùng – Giám đốc Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thảo.

Bên cạnh các báo cáo, phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi về tình huống lâm sàng, kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp điều trị phù hợp. Đáng chú ý, các học viên còn được trực tiếp thực hành kỹ thuật đóng đinh Neosupra trên mô hình xương giả, góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng ứng dụng vào thực tiễn điều trị.

Hội thảo góp phần tăng cường kết nối, trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở y tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đồng thời thúc đẩy hoạt động đào tạo, cập nhật kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng.