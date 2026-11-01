'Đại Phúc - Hồ trên núi, trà trong mây'

Đại biểu và người dân, du khách tham dự Chương trình.

Với lợi thế về sản xuất chè và cảnh quan thiên nhiên hồ Núi Cốc, xã Đại Phúc đang tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ; nâng cao giá trị cây chè, mở rộng sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch trải nghiệm.

Địa phương phấn đấu trở thành phường trước năm 2030, từng bước trở thành trung tâm phát triển du lịch của tỉnh.

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình.

Điểm nhấn của Chương trình là màn trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà, giới thiệu những nét tinh tế trong văn hóa trà Thái Nguyên. Bên cạnh đó, các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc đã khắc họa vẻ đẹp quê hương, con người và cảnh sắc vùng hồ Núi Cốc.

Lãnh đạo xã Đại Phúc trao giải Hội thi "Bàn tay vàng chế biến chè".

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Tổ chức trao giải Hội thi “Bàn tay vàng chế biến chè” và tổ chức đấu giá các sản phẩm trà đạt giải.

Lãnh đạo xã Đại Phúc trao sản phẩm trà cho đơn vị trúng đấu giá.

Chương trình góp phần tôn vinh giá trị văn hóa trà, quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên và tiềm năng du lịch sinh thái vùng hồ Núi Cốc; đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh chè với doanh nghiệp và du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương.