Một hành trình làm mẹ, nhiều vòng tay chở che

Điểm tựa tại cộng đồng

Mạng lưới y tế cơ sở của Lào Cai đang từng bước trở thành điểm tựa gần dân, đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ y tế đến gần hơn với phụ nữ, trẻ em, ngay từ thôn, bản.

Tại Nhà văn hóa thôn Séo Tả, cán bộ Trạm Y tế Hợp Thành tổ chức tuyên truyền, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và dinh dưỡng. Sau buổi tuyên truyền, chị Nguyễn Thị Thanh, cán bộ phụ trách công tác dân số, cùng nhân viên y tế thôn tiếp tục đến từng hộ gia đình thăm hỏi, hướng dẫn trực tiếp.

Đến thăm gia đình chị Tẩn Khé Chẳn vừa sinh con hơn 2 tuần, cán bộ y tế tận tình tư vấn chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh.

Chị Lò Lở Mẩy, nhân viên y tế thôn, trực tiếp hướng dẫn người mẹ cách quấn tã, giữ ấm cho trẻ. Những hướng dẫn giản dị, thiết thực giúp các bà mẹ thêm kiến thức, tự tin chăm sóc con trong những ngày đầu sau sinh.

Chị Tẩn Khé Chẳn chia sẻ: "Những năm gần đây, số phụ nữ sinh con tại nhà trong thôn ngày càng giảm, thay vào đó là chủ động đến cơ sở y tế để được chăm sóc, sinh con an toàn. Chuyển biến tích cực ấy có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trong tuyên truyền, hướng dẫn và đồng hành cùng các gia đình từ khi mang thai đến chăm sóc trẻ nhỏ".

Ở xã Cao Sơn, thông qua câu lạc bộ “Cải thiện thực hành chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ dựa vào cộng đồng”, những kiến thức chăm sóc bà mẹ, trẻ em được truyền tải bằng nhiều hình thức gần gũi như nói chuyện chuyên đề, trình diễn, làm mẫu và tư vấn trực tiếp.

Cùng với tư vấn và chăm sóc tại cộng đồng, Trạm Y tế xã Cao Sơn chú trọng thực hiện các hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh, góp phần phát hiện sớm những nguy cơ đối với sức khoẻ của mẹ và bé.

Riêng trong tháng 9, có 13/13 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh và 13/13 trẻ sơ sinh được sàng lọc, đều đạt 100%.

Từ việc theo dõi thai kỳ, vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế đến chăm sóc mẹ và trẻ sau sinh, cán bộ y tế cơ sở đang từng bước tạo nên một mạng lưới đồng hành ngay từ cộng đồng.

Để mỗi hành trình làm mẹ thêm an toàn

Hành trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em còn được nối dài ở các cơ sở y tế tuyến trên. Ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, hành trình chăm sóc thai kỳ được thực hiện theo hướng theo dõi liên tục, từ những lần khám đầu tiên đến khi người mẹ chuẩn bị sinh.

Tại Đơn nguyên quản lý thai nghén, mỗi ngày có nhiều phụ nữ mang thai đến thăm khám và được bác sĩ tư vấn về dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt, lịch khám cũng như những dấu hiệu bất thường cần lưu ý trong thai kỳ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngần - Đơn nguyên quản lý thai nghén, trong thai kỳ và giai đoạn hậu sản, phụ nữ có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như tiền sản giật, sản giật, vỡ tử cung, băng huyết sau sinh và nhiễm khuẩn hậu sản. Bên cạnh đó, một số tình trạng sản khoa như rau tiền đạo, rau cài răng lược, sa dây rốn cũng có thể đe dọa sức khỏe, tính mạng của mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Điều quan trọng là phụ nữ cần chủ động khám thai đúng lịch, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng của thai kỳ. Cùng với đó, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, bổ sung các vi chất cần thiết, vận động và nghỉ ngơi hợp lý; thực hiện đầy đủ các chương trình sàng lọc. - Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngần - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh được chăm sóc tại nhà trong 42 ngày đầu sau sinh đạt 84,8%. Tỷ lệ phụ nữ sinh tại nhà là 5,9%. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trong tháng là 5,7‰, lũy tích 9‰, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch dưới 15‰. Trong kỳ không ghi nhận trường hợp tử vong mẹ. Đó là kết quả của nhiều nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Khi y tế cơ sở ngày càng gần dân, khi mỗi gia đình có thêm kiến thức và chủ động chăm sóc sức khỏe, những vòng tay chở che sẽ được nối dài, để mỗi em bé được chào đời an toàn và mỗi người mẹ có thêm một hành trình làm mẹ bình an, trọn vẹn.