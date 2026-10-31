PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PGS.TS Đào Xuân Cơ tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Năm 2013, ông là Tiến sĩ Hồi sức cấp cứu. Ông được phong hàm Phó Giáo sư năm 2018.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Trong hơn 30 năm hành nghề Y, ông đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương nhằm điều trị các bệnh lý nghiêm trọng. Đặc biệt, ông cùng đồng nghiệp đã phát triển kỹ thuật ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), giúp Bệnh viện trở thành đơn vị tiên phong trong điều trị người bệnh nặng bằng phương pháp này tại Việt Nam.

Ông Đào Xuân Cơ có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, từng đảm nhiệm các cương vị Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Phó Giám đốc bệnh viện. Từ tháng 3/2022, ông làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm thứ trưởng, lãnh đạo Bộ Y tế hiện có Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng, gồm Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.