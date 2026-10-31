Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả bài viết "Chiếc khay cơm và bài học nhỏ" của em Nguyễn Trâm Anh (Lớp 5A2, Trường Tiểu học Phú Diễn) tham gia Cuộc thi Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026.

Bài dự thi viết tay nắn nót của em Nguyễn Trâm Anh – học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Phú Diễn (Hà Nội)

Có một thời gian, em thường nghĩ một bữa cơm ở trường chỉ cần ăn cho no là được. Món nào thích thì em ăn hết, món nào không thích thì em thường để lại một chút. Có hôm phần rau vẫn còn nguyên, có hôm em chỉ ăn phần mình thích rồi đặt chiếc khay xuống. Em chẳng nghĩ nhiều về điều đó. Một phần cơm bỏ lại dường như rất nhỏ, chẳng thể làm thay đổi điều gì. Nhưng rồi một ngày, khi nhìn chiếc khay của mình sau bữa trưa, em bỗng nhận ra đằng sau phần thức ăn ấy là rất nhiều điều mà trước đây em chưa từng nghĩ tới.

Hôm đó, em ăn khá nhanh. Có món em thích nên em ăn hết trước, còn một phần rau và một ít thức ăn em không muốn ăn tiếp. Em định bỏ lại như mọi ngày thì chợt nhìn sang những bạn bên cạnh. Có bạn ăn rất gọn gàng, có bạn cố gắng ăn hết phần của mình. Em cũng nhìn xuống chiếc khay. Những món ăn nằm yên ở đó khiến em tự nhiên thấy ngại. Không phải vì cô giáo đứng bên cạnh hay vì sợ bị nhắc nhở, mà vì lần đầu tiên em tự hỏi: “Để có một khay cơm như thế này, đã có bao nhiêu người phải làm việc?”

Từ câu hỏi ấy, em bắt đầu chú ý hơn đến bữa ăn của mình. Em nghĩ đến những người chuẩn bị thực phẩm, những người nấu ăn, những người sắp xếp để bữa trưa đến chúng em đúng giờ. Một hạt gạo, một cọng rau hay một miếng thức ăn đều đã trải qua cả một hành trình trước khi xuất hiện trong chiếc khay nhỏ. Vậy mà trước đây, chỉ vì không thích một món ăn, em có thể bỏ lại mà chẳng suy nghĩ gì.

Em bắt đầu thay đổi từ những điều rất nhỏ. Trước khi lấy thức ăn, em tự nhắc mình chỉ lấy phần phù hợp. Khi đã có thức ăn trong khay, em cố ăn thử những món mình chưa thích. Có món sau vài lần thử, em phát hiện ra cũng ngon hơn mình tưởng. Có món em vẫn chưa quen, nhưng em không còn vội vàng bỏ lại. Em ăn chậm hơn, nhai kỹ hơn và cố gắng ăn đủ phần.

Điều bất ngờ là khi thay đổi cách ăn, em cũng cảm thấy cơ thể của mình khác đi. Sau bữa trưa, em không còn thấy quá uể oải như trước. Những tiết học buổi chiều trở nên dịu dàng hơn. Em có thể tập trung nghe cô giảng, tham gia các hoạt động cùng các bạn và không còn chỉ mong đến giờ tan học. Lúc ấy, em mới hiểu rằng một bữa ăn đầy đủ không chỉ giúp chúng em tránh bị đói. Thức ăn cung cấp năng lượng để chúng em học tập, vui chơi và lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày.

Từ câu chuyện của mình, em bắt đầu để ý đến những người bạn xung quanh. Có bạn rất thích rau, có bạn thích ăn cá, có bạn lại thích những món khác. Mỗi người có một khẩu vị riêng. Nhưng chúng em đều cần những bữa ăn đủ chất. Em nhận ra rằng ăn uống lành mạnh không có nghĩa là phải ăn uống những món mình thích nhất, mà là biết lựa chọn và cân bằng để cơ thể nhận được những gì cần thiết.

Có lần, em kể chuyện chiếc khay cơm ở trường cho bố mẹ nghe. Mẹ cười và nói rằng mẹ rất vui khi biết em bắt đầu trân trọng thức ăn. Từ hôm đó, ở nhà em đã lấy đủ phần của mình để có thể có trách nhiệm hơn. Em cũng hiểu rằng chăm sóc sức khỏe giúp chúng ta khỏe mạnh hơn khi mọi người chung tay và yêu thương.

Có lẽ hạnh phúc đôi khi cũng chỉ là những bữa cơm nho nhỏ. Dù chỉ là những bữa cơm giản dị nhưng nó đã chứa rất nhiều kỷ niệm của em. Em mong mọi người có thể trân trọng những bữa cơm bình thường.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" 1. Gửi bài lên diễn đàn để lưu giữ kỷ niệm đẹp khi tham gia cuộc thi: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241 2. Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả chấm giải: https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc