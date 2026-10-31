Hệ thống bệnh viện tư nhân thực hiện ghép thận thành công

Ê-kíp lấy thận. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Có lối sống sinh hoạt điều độ, sức khỏe trước đó không có biểu hiện bất thường rõ rệt, anh N.V.M. chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với căn bệnh suy thận mạn tính. Thế nhưng, từ tháng 4/2026, nhận thấy hai chân ngày càng sưng phù, nước tiểu xuất hiện nhiều bọt, anh M. đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thăm khám.

Qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định anh mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.

Cầm trên tay phiếu kết quả chẩn đoán, anh M. suy sụp tinh thần, khó chấp nhận việc sức khỏe có thể chuyển biến nghiêm trọng nhanh đến vậy. Sau khoảng thời gian hoang mang, lo lắng, anh M. được Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (trung tâm chính tại xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại đây, các bác sĩ Khoa Nội Thận tư vấn phương pháp điều trị thay thế chức năng thận bằng lọc máu. Đều đặn 3 lần mỗi tuần, anh M. phải đến bệnh viện để chạy thận, duy trì sự sống.

Ê-kíp ghép thận. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Khi biết anh M. cần ghép thận, cả gia đình anh đã cùng nhau bàn bạc. Cha mẹ đều mong muốn được hiến thận cho con nhưng qua quá trình thăm khám và đánh giá sức khỏe, cả hai đều không đáp ứng các điều kiện cần thiết để trở thành người hiến.

Lúc này, anh N.V.H. (31 tuổi, quê Tây Ninh, em trai anh M.), đã quyết định hiến một quả thận để trao cho anh mình cơ hội sống. Với anh H., đó còn là cách thiết thực nhất để giúp anh trai vượt qua bệnh tật, có thêm cơ hội sống khỏe mạnh và tiếp tục đồng hành cùng gia đình.

Theo Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội Thận, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, đây là cặp cho ghép thận cùng huyết thống và tương thích rất tốt. Đây cũng là lợi thế của ghép thận cùng huyết thống.

Lợi thế thứ hai ở ca này là người nhận chưa từng truyền máu trước đó nên vấn đề mẫn cảm của người nhận là 0%. Chính những yếu tố này là lợi thế cho ca ghép thận diễn ra thuận lợi.

Hai anh em trong ngày xuất viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ghép thận là phương pháp điều trị thay thế thận, trong đó thận khỏe mạnh từ người hiến được ghép vào cơ thể người bệnh để đảm nhận chức năng lọc máu và đào thải chất cặn bã.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp suy thận giai đoạn cuối đều có thể ghép thận ngay. Người nhận và người hiến cần trải qua quá trình đánh giá toàn diện về sức khỏe, mức độ tương thích miễn dịch và các nguy cơ liên quan, nhằm bảo đảm an toàn cho cả hai.

Trong trường hợp của anh M. và anh H., những yếu tố thuận lợi về tương thích cùng huyết thống và tình trạng mẫn cảm miễn dịch của người nhận đã góp phần hỗ trợ quá trình ghép thận diễn ra thành công.

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết: Ngay sau khi quả thận được ghép vào cơ thể anh M., thận ghép đã tạo nước tiểu ngay tại bàn mổ. Đây là tín hiệu ban đầu đáng mừng cho thấy thận ghép bắt đầu hoạt động.

Sau phẫu thuật, lượng nước tiểu của anh M. đạt khoảng 5-7 lít mỗi ngày. Chức năng thận của anh phục hồi nhanh chóng và anh được xuất viện sau một tuần điều trị. Trong khi đó, sức khỏe của anh H. cũng tiến triển thuận lợi, nhanh chóng hồi phục và trở lại sinh hoạt bình thường.

Dẫu hành trình phía trước vẫn cần sự theo dõi y tế chặt chẽ và tuân thủ điều trị lâu dài, kết quả bước đầu đã mở ra niềm hy vọng lớn cho anh và cả gia đình. Đằng sau thành công của ca ghép là nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, sự đồng hành của gia đình và trên hết là tình thương được cụ thể hóa bằng hành động.