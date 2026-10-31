Nam thần Thừa Lỗi 'Ngọc điệm thu' tự tay nấu ăn sáng, đạp xe 167km trong 12 tiếng

Thừa Lỗi đang thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Ngọc điệm thu. Ngoài diễn xuất, nam diễn viên còn khiến khán giả quan tâm bởi lối sống năng động, đặc biệt là niềm đam mê thể thao và thói quen ăn uống lành mạnh.

Nam diễn viên Thừa Lỗi trong "Ngọc điệm thu".

Đam mê thể thao, từng đạp xe 167 km trong 12 tiếng

Thừa Lỗi có nhiều sở thích ngoài diễn xuất, trong đó thể thao chiếm vị trí quan trọng. Anh yêu thích chạy bộ, đạp xe đường trường, cưỡi ngựa và parkour (thể thao vượt chướng ngại vật).

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của nam diễn viên là chuyến đạp xe một mình từ Hoành Điếm đến Ninh Ba với quãng đường khoảng 167km. Hành trình kéo dài gần 12 tiếng. Trong suốt chuyến đi, anh vừa đạp xe, vừa nghe nhạc và ngắm cảnh dọc đường.

Thừa Lỗi từng đạp xe với quãng đường khoảng 167km chỉ trong 12 tiếng.

Thừa Lỗi cho biết điều ý nghĩa nhất không chỉ là hoàn thành quãng đường dài mà còn nằm ở tinh thần kiên trì. Theo anh, người đạp xe có thể gặp nhiều tình huống ngoài dự tính nhưng chính những thời điểm ấy giúp bản thân tập trung hơn vào hiện tại và hiểu mình hơn.

Ngoài đạp xe, Thừa Lỗi còn chạy bộ để giải tỏa căng thẳng. Có lần, anh ra ngoài mà không xem bản đồ, chỉ tiếp tục chạy theo những hướng có đèn xanh. Nam diễn viên ví trải nghiệm này như một chuyến khám phá thành phố bằng cách chạy bộ.

Duy trì tập gym 5-6 buổi mỗi tuần

Để giữ vóc dáng săn chắc, Thừa Lỗi đặc biệt yêu thích tập gym. Anh cho rằng các bài tập với dụng cụ giúp tác động đến từng nhóm cơ, đồng thời dễ kiểm soát động tác và hạn chế chấn thương.

Nếu không bị giới hạn về thời gian, nam diễn viên thường tập 5-6 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 1-2 tiếng.

Nam diễn viên đam mê tập gym 5-6 buổi mỗi tuần.

Ngay cả khi lịch quay bận rộn, Thừa Lỗi vẫn cố gắng duy trì vận động. Trong thời gian tham gia bộ phim Vân Chi Vũ, anh từng thức dậy từ 4h sáng để nhảy dây hơn 40 phút trước khi bắt đầu lịch quay lúc 6h.

Thừa Lỗi trong bộ phim "Vân Chi Vũ".

Khi chờ đến lượt ghi hình, nam diễn viên cũng tranh thủ tập luyện. Anh từng vừa gập bụng vừa học lời thoại trong xe nghỉ của đoàn phim, thậm chí tận dụng một số đạo cụ có sẵn để tập cơ.

Nhờ duy trì thói quen này, Thừa Lỗi có thể giữ hình thể ổn định ngay cả trong những giai đoạn làm việc với cường độ cao.

Thừa Lỗi chia sẻ vlog tập gym:

Tự chuẩn bị bữa sáng, chú trọng chế độ ăn uống

Bên cạnh tập luyện, Thừa Lỗi cũng chú trọng chế độ dinh dưỡng, đặc biệt trong những giai đoạn cần kiểm soát cân nặng để phục vụ vai diễn. Anh hạn chế mì ăn liền, đồ chiên rán, thức ăn nhiều dầu mỡ và đồ ngọt.

Nam diễn viên ưu tiên thực phẩm giàu protein, tinh bột tốt và rau xanh. Bữa trưa thường có thịt bò hầm ăn cùng cơm gạo tím, trong khi bữa tối gồm cá hồi, súp lơ xanh và trứng luộc.

Nam diễn viên cũng chăm chỉ tham gia các chương trình về nấu ăn, ẩm thực.

Trước khi tập luyện, nếu không có đủ thời gian ăn uống, anh thường chọn chuối hoặc táo để bổ sung năng lượng. Sau các buổi tập sức mạnh, nam diễn viên có thể ăn thêm thanh protein.

Thừa Lỗi từng chia sẻ khi đã quen với chế độ ăn lành mạnh, anh ít thèm những món ăn nhiều dầu mỡ hơn. Dù đôi lúc muốn ăn uống thoải mái sau một ngày làm việc, nam diễn viên vẫn cân nhắc để duy trì vóc dáng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từng chịu áp lực và lo âu vì công việc, Thừa Lỗi đã chủ động xây dựng lại nhịp sống bằng những thói quen đơn giản. Anh tự chuẩn bị bữa sáng, tập gym, uống cà phê và đọc sách.

Nam diễn viên cho biết đó là một trong những khoảng thời gian bản thân duy trì kỷ luật tốt nhất.

Thừa Lỗi nấu ăn tại nhà: