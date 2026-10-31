Nam công nhân ở Đắk Lắk bị đinh bắn trúng cổ, thủng tĩnh mạch cảnh

Ngày 31/10, thông tin từ Bệnh viện Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một nam công nhân 33 tuổi bị súng bắn đinh gây thương tích nghiêm trọng ở vùng cổ trong lúc làm việc tại công trường.

Hình ảnh chụp X-quang dị vật tại vùng cổ nam công nhân.

Trước đó, ngày 30/10, nam công nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị đồng nghiệp vô tình bắn đinh trúng vùng cổ trong quá trình thi công.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện vùng cổ sau bên phải của bệnh nhân có vết thương kích thước khoảng 1x1cm, đang rỉ máu. Kết quả chụp CT cho thấy dị vật kim loại xuyên qua các lớp cơ vùng cổ, đi vào bao cảnh phải, nằm giữa động mạch cảnh chung và tĩnh mạch cảnh trong bên phải.

Theo các bác sĩ, đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do dị vật có đầu nhọn, nằm sát các mạch máu lớn. Trong khi đó, vùng cổ tập trung nhiều cơ quan quan trọng như khí quản, thực quản và các dây thần kinh lớn. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng trên, bệnh viện khẩn trương chuẩn bị phẫu thuật, huy động ê-kíp chuyên khoa mạch máu - vi phẫu phối hợp xử trí.

Chiếc đinh được phẫu thuật lấy ra từ vùng cổ của bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định chiếc đinh đã xuyên qua mô mềm, các lớp cơ vùng cổ và chọc thủng tĩnh mạch cảnh trong. Ê-kíp tiến hành lấy dị vật, cầm máu và khâu phục hồi tĩnh mạch bị tổn thương, bảo đảm duy trì lưu thông máu cho bệnh nhân.

Sau một ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống tốt, huyết động ổn định, vết mổ khô, vùng cổ không sưng nề. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Từ vụ tai nạn trên, các bác sĩ khuyến cáo người lao động cần tuân thủ nghiêm quy định an toàn khi sử dụng súng bắn đinh tại công trường xây dựng. Tuyệt đối không hướng súng vào người, chỉ bóp cò khi đã đặt đúng vị trí; khóa an toàn hoặc ngắt nguồn khi nạp đinh, di chuyển hay ngừng làm việc, đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động.

Đặc biệt, khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, người xung quanh không được tự ý rút dị vật vì có thể gây chảy máu mất kiểm soát, nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân cần được sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.