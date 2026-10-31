Lợi ích sức khỏe của đậu rồng

Cuối thu sang đông là thời điểm bắt đầu vào mùa thu hoạch đậu rồng chính vụ. Vậy đậu rồng có những tác dụng gì vào sức khỏe?

1. Tác dụng của đậu rồng

Đậu rồng ở các địa phương khác nhau còn được gọi với những tên gọi khác như đậu khế, đậu xương rồng, đậu cánh. Trong các tài liệu Đông y, do quả đậu rồng có 4 rìa cánh chạy dọc theo thân nên còn được gọi là tứ lăng đậu. Đậu rồng có vị ngọt, hơi đắng, tính hơi mát, đi vào các kinh tỳ, vị và đại trường.

Đông y ghi nhận toàn bộ cây đậu rồng từ lá, quả, hạt đến củ rễ đều có thể có thể dùng làm thuốc. Trong đó, phần quả đậu rồng non có các tác dụng:

Kiện tỳ ích vị, thường được ứng dụng cho các chứng tỳ vị hư nhược, ăn uống kém, đầy trướng bụng, tiêu hóa chậm.

Thanh nhiệt lợi thấp, giải độc tiêu thũng phù hợp dùng trong các trường hợp cơ thể nặng nề, mệt mỏi, đại tiện nát do thấp khí ứ trệ.

Bổ huyết dưỡng cốt, dùng để bổ khí huyết cho người hư lao, suy nhược, ăn chay trường và phụ nữ mang thai.

Hạ áp, hỗ trợ hạ huyết áp cho người bệnh tăng huyết áp, xơ cứng động mạch, bệnh lý mạch vành.

Đậu rồng đang chính vụ thu hoạch và có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh AI

Đậu rồng dưới lăng kính khoa học hiện đại cũng được đánh giá là một loại rau có thành phần dinh dưỡng rất ấn tượng:

- Có lượng calo rất thấp: 100g đậu rồng chỉ cung cấp khoảng 49 kcal, chính vì vậy đậu rồng là loại thực phẩm rất phù hợp cho các chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

- Chứa hàm lượng protein chất lượng cao: Chứa nhiều acid amin thiết yếu, hàm lượng protein trong quả đậu rồng tươi nhiều hơn rất nhiều so với các loại rau ăn quả khác.

- Nguồn cung cấp folate, vitamin C, nhiều vitamin nhóm B và vitamin A: Quả đậu rồng non tích lũy một lượng lớn khoáng chất đa lượng và vi lượng gồm canxi, sắt, kali, magie, mangan… Nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra rằng chiết xuất từ quả đậu rồng chứa nồng độ đáng kể các hợp chất Phenolic và Flavonoid.

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú như vậy, đậu rồng được cho là có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như chống viêm, giảm đau, chống oxy hóa và bảo vệ tế bào, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giãn cơ trơn, hỗ trợ bệnh nhân hen suyễn, giảm nhẹ tình trạng khò khè và co thắt đường thở ở bệnh nhân hen suyễn mạn tính, bảo vệ thị lực và thần kinh, hỗ trợ kiểm soát thể trọng…

2. Một số cách dùng đậu rồng tốt cho sức khỏe

2.1 Đậu rồng xào tỏi

Cách làm: Quả đậu rồng non thái lát chéo, chần qua nước sôi thêm chút muối và dầu ăn để giữ màu xanh. Sau đó phi thơm lượng lớn tỏi băm và xào nhanh tay.

Tác dụng: Tỏi có vị cay, tính ấm, khi phối ngũ cùng đậu rồng tính hơi lạnh sẽ giúp cân bằng hàn nhiệt. Đây là món ăn giúp hành khí, tốt cho tỳ vị, rất phù hợp cho người hay bị đầy bụng, ăn uống khó tiêu.

2.2 Salad đậu rồng

Cách làm: Đậu rồng chần chín kỹ, ngâm qua nước đá để tạo độ giòn, sau đó trộn cùng dầu mè , nước tương, giấm đen, và rắc thêm một chút mè đen.

Tác dụng: Đây là món ăn thanh nhiệt lợi thấp rất phù hợp ăn vào vào mùa thu. Dầu mè và hắc chi ma tăng cường công năng nhuận tràng, ích can thận, kết hợp với đậu rồng giúp giải độc tiêu thũng mà không làm tổn thương tỳ dương.

2.3 Đậu rồng xào thịt bò

Cách làm: Quả đậu rồng xào cùng thịt bò hoặc gan lợn, nêm nếm thêm gừng, hành.

Tác dụng: Đậu rồng vốn dồi dào folate, sắt và canxi. Khi nấu cùng các thực phẩm giàu sắt heme như thịt bò, vitamin C dồi dào trong đậu rồng sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác, giúp cơ thể hấp thu tối đa lượng sắt từ thịt. Đây là món ăn - bài thuốc rất phù hợp cho người thiếu máu, hư lao, phụ nữ sau sinh.

3. Một số lưu ý khi ăn đậu rồng

Đậu rồng tuy dồi dào dưỡng chất và có nhiều tác dụng với sức khỏe nhưng khi ăn cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn:

Không được ăn đậu rồng sống: Ở một số vùng, người dân có thói quen ăn sống quả đậu rồng non chấm với kho quẹt, mắm kho. Tuy nhiên đậu rồng tươi chứa nồng độ cao lectin và chất ức chế men tiêu hóa có thể vô hiệu hóa enzyme phân giải protein và làm ngưng kết hồng cầu, gây ra các triệu chứng buồn nôn, đau thắt dạ dày, đầy hơi và tiêu chảy cấp. Khi ăn đậu rồng phải chần kỹ bằng nước sôi hoặc chế biến chín kỹ ở nhiệt độ cao để phá vỡ cấu trúc của các chất này.

Thận trọng khi dùng đậu rồng cho người có thể trạng tỳ vị hư hàn, thường xuyên lạnh bụng, ăn uống chậm tiêu, hay đầy bụng, đại tiện phân lỏng nát… Khi chế biến đậu rồng nên phối hợp với các gia vị có tính ấm như gừng, tỏi, tiêu đen để giảm bớt tính lạnh.

Người bệnh gout không nên ăn nhiều đậu rồng. Đậu rồng, đặc biệt là phần hạt già, chứa lượng purin và hàm lượng đạm rất cao, vì vậy người mắc bệnh gout hoặc có nồng độ axit uric trong máu cao nên hạn chế hoặc tránh ăn.

Những người có tiền sử dị ứng cơ địa với đậu nành, đậu phộng hoặc các loại đậu khác cần thận trọng khi thử đậu rồng để phòng ngừa nguy cơ nổi mề đay, mẩn ngứa.

Theo suckhoedoisong.vn

MNguồn: https://suckhoedoisong.vn/loi-ich-suc-khoe-cua-dau-rong-169261019155011148.htm