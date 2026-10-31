Trẻ đã tiêm vaccine 6 trong 1 có cần tiêm vaccine não mô cầu?

Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ đã tiêm vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 là đủ đề phòng bệnh não mô cầu, điều này có đúng không?

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai

Đây là một hiểu lầm khá phổ biến. Các loại vaccine phối hợp 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 không có tác dụng phòng bệnh do vi khuẩn não mô cầu. Vì vậy, dù đã tiêm đủ các mũi vaccine này, trẻ vẫn cần được tiêm bổ sung vaccine não mô cầu để phòng bệnh.

Vi khuẩn não mô cầu có nhiều nhóm huyết thanh khác nhau, trong đó A, B, C, Y và W là những nhóm thường gây bệnh ở người. Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để chủ động phòng ngừa. Do đó, người dân không nên chủ quan với căn bệnh tuy không phổ biến nhưng có thể diễn tiến rất nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng.

Để phòng bệnh, người dân cần lưu ý:

Không chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, đặc biệt khi kèm ban xuất huyết.

Đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, không tự ý điều trị tại nhà.

Tiêm vaccine phòng não mô cầu theo khuyến cáo.

Giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết và hạn chế tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh.

Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý:

Theo dõi những biểu hiện bất thường như quấy khóc, bỏ bú, ngủ li bì.

Đưa trẻ đi khám sớm khi sốt cao không rõ nguyên nhân.

Đảm bảo trẻ được tiêm vắc xin đúng lịch, đủ liều.

Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người khi có dịch.

Duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, phù hợp với lứa tuổi.

Hiện nay, có các loại vaccine giúp phòng những nhóm não mô cầu khác nhau. Trong đó, Bexsero (GSK, Italy) phòng nhóm B; Menactra (Sanofi, Mỹ) phòng các nhóm A, C, Y và W-135.

Do mỗi loại vaccine có phạm vi bảo vệ khác nhau, người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, cần tìm hiểu và lựa chọn lịch tiêm phù hợp theo khuyến cáo của cơ sở tiêm chủng. Việc phối hợp các loại vaccine khi có chỉ định giúp mở rộng phạm vi bảo vệ trước các nhóm vi khuẩn não mô cầu.