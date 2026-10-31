3 loại rau củ bình dân, giá rẻ, dễ tìm ở Việt nên bổ sung vào thực đơn mùa thu

Khi thời tiết chuyển mát, nhiều gia đình có xu hướng ưu tiên các món canh hầm, súp hoặc món ăn nóng. Trong khi đó, nếu quá chú trọng thịt cá mà ít ăn rau củ, khẩu phần có thể thiếu sự đa dạng và không cung cấp đủ chất xơ.

Thay vì tìm kiếm những thực phẩm đắt tiền, bạn có thể làm phong phú bữa ăn bằng các nguyên liệu quen thuộc ở chợ Việt. Củ sen, khoai môn và rong biển là ba lựa chọn đáng cân nhắc.

Củ sen: Bổ sung chất xơ, dễ nấu thành món canh

Củ sen thường được dùng để nấu canh, hầm với thịt hoặc chế biến thành món xào. Khi chọn mua, nên ưu tiên củ chắc, không dập nát, không có mùi lạ và không xuất hiện dấu hiệu hư hỏng.

Về dinh dưỡng, củ sen cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin C và một số khoáng chất như kali. Chất xơ góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, trong khi vitamin C tham gia vào nhiều chức năng bình thường của cơ thể.

Củ sen có thể nấu canh với sườn, thịt nạc hoặc tôm để tạo thành món ăn đa dạng hơn. Khi kết hợp cùng rau xanh và nguồn protein phù hợp, món ăn góp phần cân đối khẩu phần thay vì chỉ tập trung vào một nhóm thực phẩm.

Tuy nhiên, không nên xem củ sen là thực phẩm có khả năng thải độc hoặc điều trị táo bón. Để hỗ trợ tiêu hóa, điều quan trọng vẫn là ăn đủ chất xơ từ nhiều nguồn, uống đủ nước và duy trì vận động thường xuyên.

Khoai môn: Món ăn dân dã giàu tinh bột

Khoai môn có vị bùi, kết cấu mềm sau khi nấu chín và phù hợp với nhiều cách chế biến như nấu canh, hấp hoặc hầm. Đây cũng là nguyên liệu quen thuộc, dễ kết hợp với các thực phẩm khác trong bữa cơm gia đình.

Khoai môn chủ yếu cung cấp carbohydrate, đồng thời có chất xơ và một số khoáng chất. Nhờ đó, loại củ này góp phần bổ sung năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, khoai môn cũng là thực phẩm giàu tinh bột, vì vậy cần tính đến khẩu phần cơm, bún, bánh mì và các nguồn carbohydrate khác trong ngày.

Một cách chế biến đơn giản là nấu canh khoai môn với thịt bằm hoặc tôm. Nếu thích món hấp, bạn có thể dùng khoai môn thay cho một phần cơm hoặc thực phẩm giàu tinh bột khác để đa dạng bữa ăn.

Khi sơ chế, nên gọt vỏ và nấu chín kỹ. Khoai môn sống có thể gây ngứa hoặc kích ứng do chứa các tinh thể calcium oxalate tự nhiên. Người có làn da nhạy cảm nên dùng găng tay khi gọt để hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Rong biển: Có iốt nhưng không nên ăn quá nhiều

Rong biển được sử dụng trong nhiều món canh, súp và món cuộn. Tùy loại, thực phẩm này có thể cung cấp chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất. Đáng chú ý, nhiều loại rong biển chứa iốt – vi chất cần thiết để tuyến giáp sản xuất hormone.

Tuy nhiên, hàm lượng iốt trong rong biển khác nhau đáng kể tùy chủng loại và cách chế biến. Ăn nhiều không đồng nghĩa với có lợi hơn; việc hấp thụ quá nhiều iốt cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp ở một số người.

Rong biển có thể được dùng để nấu canh cùng đậu phụ hoặc trứng. Khi chế biến, cần lưu ý lượng muối, đặc biệt với rong biển khô đã tẩm gia vị hoặc các sản phẩm ăn liền. Người mắc bệnh tuyến giáp hoặc được yêu cầu kiểm soát lượng iốt nên hỏi ý kiến bác sĩ về khẩu phần phù hợp.

Ngoài ra, không nên coi rong biển là thực phẩm có tác dụng thanh lọc cơ thể hoặc loại bỏ độc tố. Một loại thực phẩm riêng lẻ không thể thay thế các chức năng chuyển hóa, đào thải tự nhiên của cơ thể hay điều trị bệnh.

Củ sen, khoai môn và rong biển có thể làm phong phú thực đơn mùa thu, nhưng không loại nào có thể thay thế một chế độ ăn cân đối. Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần phụ thuộc vào sự kết hợp giữa rau củ, trái cây, thực phẩm giàu protein và các nguồn tinh bột phù hợp.

Khi xây dựng bữa ăn, nên luân phiên nhiều loại rau củ thay vì chỉ tập trung vào một vài thực phẩm được cho là tốt cho sức khỏe. Đồng thời, cần chú ý lượng nước uống, vận động và cách chế biến để hạn chế quá nhiều muối, đường hoặc dầu mỡ.

Với người mắc bệnh thận, bệnh tuyến giáp hoặc phải kiểm soát một số khoáng chất, việc lựa chọn thực phẩm cần phù hợp với tình trạng sức khỏe và hướng dẫn chuyên môn.

Ba nguyên liệu bình dân kể trên không đòi hỏi cách nấu cầu kỳ, nhưng có thể giúp bữa cơm gia đình thêm đa dạng. Thay vì kỳ vọng một món ăn có thể thải độc hay giải quyết mọi vấn đề sức khỏe, duy trì thói quen ăn uống cân đối mới là điều đáng ưu tiên về lâu dài.