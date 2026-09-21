Vẽ mùa
Sớm thu có hẹn với làng
Trời chưng giá vẽ mênh mang sắc màu
Đầm sen vừa bận áo nâu
Con chuồn chăm chỉ vá bầu trời xanh
Ngõ xưa then mở gió lành
Cổng làng giữ bóng áo xanh áo hồng
Chia tay những đợi cùng mong
Hậu phương tiền tuyến trăng lồng bóng quê...
Đê cong bởi giữ lời thề
Gốc đa thả dáng trăng quê... hẹn ngày
Hòa bình tay lại trong tay
Nắng thu dải lụa trải đầy... niềm vui
Sắc thu chia sẻ ngọt bùi
Tô màu hạnh phúc thuyền xuôi mái chèo
Sao vàng năm cánh mộng theo
Bức tranh tuyệt mỹ thu neo trữ tình...
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ve-mua-postid454756.bbg