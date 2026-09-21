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Vẽ mùa

Báo Bắc Ninh
Gốc

Sớm thu có hẹn với làng

Trời chưng giá vẽ mênh mang sắc màu

Đầm sen vừa bận áo nâu

Con chuồn chăm chỉ vá bầu trời xanh

Ngõ xưa then mở gió lành

Cổng làng giữ bóng áo xanh áo hồng

Chia tay những đợi cùng mong

Hậu phương tiền tuyến trăng lồng bóng quê...

Đê cong bởi giữ lời thề

Gốc đa thả dáng trăng quê... hẹn ngày

Hòa bình tay lại trong tay

Nắng thu dải lụa trải đầy... niềm vui

Sắc thu chia sẻ ngọt bùi

Tô màu hạnh phúc thuyền xuôi mái chèo

Sao vàng năm cánh mộng theo

Bức tranh tuyệt mỹ thu neo trữ tình...

Nguyễn Văn Viết

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ve-mua-postid454756.bbg