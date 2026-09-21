Trung thu có thể thay đổi theo từng thế hệ nhưng những cảm xúc dành cho đêm trăng tháng Tám dường như vẫn còn nguyên vẹn. Đó là tiếng trống lân, ánh đèn lung linh, là niềm háo hức của trẻ nhỏ và cũng là những phút giây người lớn tìm lại một phần ký ức tuổi thơ. Trong nhịp sống hiện đại, những giá trị ấy đang được tiếp nối theo những cách giản dị và gần gũi.