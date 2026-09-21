Chương trình nghệ thuật đặc sắc, thắm tình hữu nghị láng giềng Việt-Trung. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tối 21/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, chương trình nghệ thuật Việt-Trung mừng Tết Trung Thu 2026 diễn ra với sự tham gia của nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật và đơn vị biểu diễn hai nước.

Với chủ đề “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng,” chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) đồng chủ trì

Theo ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, hoạt động giao lưu văn hóa này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang có những bước phát triển mới.

Phát biểu tại chương trình, ông Vương Quần cho hay tháng 4 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm Nhà nước tới Trung Quốc và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo đã định hướng cho việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, dẫn dắt quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực được nâng lên một tầm cao mới. Hai bên cùng tuyên bố năm 2026-2027 là Năm Hợp tác du lịch Trung-Việt, lấy du lịch làm cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Hai bên cũng xác nhận năm 2026-2027 là “Năm Hợp tác Du lịch Việt-Trung,” trong đó du lịch được xác định là cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Giữa Vân Nam và các địa phương của Việt Nam, các hoạt động giao lưu, hợp tác ở các cấp và qua nhiều kênh tiếp tục được tăng cường, liên tục đạt được những bước đột phá mới trong các lĩnh vực. Tết Trung Thu là ngày lễ truyền thống được nhân dân hai nước cùng trân trọng.

Các tiết mục mở ra không gian giao lưu từ nghệ thuật truyền thống đến những hình thức biểu diễn đương đại. Hợp xướng thiếu nhi Trung Quốc “Kinh Thi-Tiểu Nhã-Lộc Minh” được trình diễn cùng nghệ sỹ Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình.

Liên khúc “Chung một vầng trăng,” hợp xướng thiếu nhi Việt-Trung “Cùng một bài ca” và các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc tiếp tục kết nối âm nhạc hai nước. Ca sỹ Đỗ Tố Hoa thể hiện dân ca quan họ Bắc Ninh “Qua cầu gió bay.”

Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình mang tới chương trình các tiết mục “Ánh trăng,” “Người phụ nữ cao nguyên” và trích đoạn vở nhạc kịch dân tộc “A Bằng tìm Kim Hoa,” giới thiệu những sắc màu văn hóa của Vân Nam qua múa và âm nhạc.

Chương trình còn có sự tham gia của Nhạc viện Trung ương Trung Quốc, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Dân tộc “Sức Sống Mới” cùng những nghệ sỹ như Ngô Tuệ Mẫn, rapper RamC.

Phần trình diễn trang phục Việt-Trung giới thiệu áo dài Việt Nam, họa tiết gốm sứ Thanh Hoa và trang phục dân tộc Di của Vân Nam. Chương trình cũng công bố kế hoạch cùng sáng tạo du lịch di sản thế giới Việt-Trung, nối hoạt động giao lưu văn hóa với hợp tác du lịch.

Bên cạnh Chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung thu năm 2026, cũng tại Nhà hát Hồ Gươm còn diễn ra chuỗi hoạt động mang nhiều ý nghĩa như Chương trình Chợ phiên Trung Thu “Trăng soi Lan Thương - Mekong một dòng nước hữu tình.”

Chợ phiên mang đến không gian trải nghiệm, trong đó các sản phẩm văn hóa, di sản, cảnh đẹp, sản vật của hai nước được giới thiệu thông qua những gian hàng và các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Cùng với đó, triển lãm nhiếp ảnh du lịch Việt Nam-Vân Nam giới thiệu những khung hình về cảnh sắc thiên nhiên, di sản thế giới, phong tục, tập quán của hai bên, qua đó giúp người xem có thêm góc nhìn về những nét đẹp văn hóa và thiên nhiên của mỗi vùng đất./.