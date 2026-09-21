Hàng trăm trẻ em 'xóm rác' mừng rỡ nhận quà Trung thu

Chiều 21/9, Đoàn xã Bình Hưng (TP HCM) phối hợp cùng Chi đoàn Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP HCM) với sự đồng hành của nhóm thiện nguyện Nghệ sĩ Đức Xuân đã đến thăm, tặng quà cho bà con Xóm Rác, ấp 37, xã Bình Hưng.

Đây là nơi sinh sống tạm bợ của hàng trăm hộ dân nhập cư. Những người dân ở đây làm đủ ngành nghề tay chân để mưu sinh nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Nhóm thiện nguyện chuẩn bị nhiều phần quà (trị giá mỗi phần 500 nghìn đồng) để tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Vui nhất là hàng trăm đứa trẻ ở "Xóm Rác" được các anh, chị; cô, chú và CSGT tặng những phần quà gồm lồng đèn, bánh... để đón Tết Trung thu...

Hàng trăm phần quà Trung thu (mỗi phần 200 nghìn đồng) được trao tặng trong sự háo hức, vui mừng của các em ở "Xóm Rác" xã Bình Hưng.

Những người dân ở "Xóm Rác" cũng mừng vui không kém khi được tặng gạo, nhu yếu phẩm...

Niềm vui của người lớn và trẻ nhỏ ở "Xóm Rác" trong những ngày cận kề Tết Trung thu 2026...

Thiếu tá Phan Thành Nghĩa (Trạm CSGT Đa Phước) chia sẻ đến với người dân nghèo "Xóm Rác"...

Nhóm thiện nguyện cùng Đoàn xã Bình Hưng và Trạm CSGT Đa Phước đã để lại niềm vui, sự thiện cảm với người dân "Xóm Rác"...