Du khách Australia cúi lạy, nằm rạp cảm ơn tài xế ở Hà Giang

Khoảnh khắc khách tây nằm rạp, cúi lạy tài xế ở Hà Giang Tại bữa tối cuối cùng trong chuyến du lịch Hà Giang 4 ngày, 2 vị khách Australia có hành động đặc biệt để cảm ơn các tài xế trong đoàn đã đưa họ khám phá Hà Giang an toàn, vui vẻ.

Tối 2/9, trong đêm cuối của hành trình khám phá Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), nhóm 6 du khách đến từ Australia cùng các easy rider (tài xế địa phương) dùng bữa tại một homestay ở Du Già. Giữa cuộc vui, James (áo trắng) và Liam (áo đen) hào hứng quỳ bò, cúi lạy trước những người đã đồng hành cùng mình.

Các tài xế cũng lập tức cúi xuống đáp lại. Màn tương tác diễn ra trong tiếng cười của cả nhóm, sau đó được một tài xế có mặt tại homestay, ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Đình Long (22 tuổi), tài xế thuộc Jasmine Hà Giang và là một trong những người xuất hiện trong video, cho biết nhóm khách Australia dành 4 ngày khám phá vùng cao. Trong hành trình, mỗi du khách ngồi sau xe máy do một tài xế địa phương cầm lái, cùng rong ruổi qua các cung đường và điểm tham quan.

Sau nhiều ngày đồng hành, nhóm khách trở nên thân thiết với các tài xế. Trong đêm cuối, họ chủ động ngỏ lời cảm ơn những người đã đưa mình đi an toàn và góp phần tạo nên nhiều kỷ niệm trong chuyến đi.

Nhóm du khách Australia cùng các tài xế đồng hành trong chuyến khám phá Hà Giang 4 ngày (30/8-2/9). Ảnh: Vương Quốc Khánh.

"Khi các bạn nói lời cảm ơn, hướng dẫn viên chỉ họ cách cúi đầu lịch sự của người Việt để thể hiện sự trân trọng. Không ngờ James và Liam lại nhiệt tình đến mức quỳ xuống, cúi rạp cả người để cảm ơn chúng tôi", Long kể.

Suốt màn tương tác, James và Liam liên tục nói “thank you”, “thank you so much” (cảm ơn, cảm ơn rất nhiều) giữa tiếng cười của cả nhóm.

Bất ngờ trước hành động của hai vị khách, Long cùng các tài xế cũng cúi xuống đáp lễ. Những cái cúi đầu nhanh chóng trở thành màn tương tác vui vẻ khi hai bên liên tục cảm ơn nhau.

"Tôi cũng cảm ơn các bạn vì đã đến Hà Giang. Sau mấy ngày đi cùng nhau, mọi người rất vui và thân thiết. Thấy khách cảm ơn mình như vậy, chúng tôi cũng rất vui", anh chia sẻ.

Đã có khoảng 3 năm làm công việc chở khách du lịch tại Hà Giang, Long cho biết đây là lần đầu chứng kiến du khách thể hiện lời cảm ơn theo cách đặc biệt như vậy.

James và Liam chụp ảnh lưu niệm cùng các tài xế cùng đồng hành trong chuyến khám phá Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Đình Long.

Vương Quốc Khánh, người ghi lại video, cũng là tài xế trong nhóm, chia sẻ anh khá bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng trên.

"Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy khách làm như vậy. Các bạn muốn cảm ơn vì tài xế đã đưa họ đi an toàn và tạo ra nhiều niềm vui trong suốt hành trình", Khánh nói.

Theo Khánh, nhóm khách Australia đặc biệt thích những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương. Họ hứng thú với công việc thường ngày của người dân, các hoạt động nông nghiệp và ẩm thực Việt Nam.

Sáng hôm sau, đoàn tiếp tục tới thác Du Già, qua Đường Thượng và ghé một làng dệt trước khi kết thúc hành trình.

Những năm gần đây, du khách quốc tế rong ruổi bằng xe máy đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên các cung đường Đồng Văn, Mèo Vạc hay Du Già. Người mê xê dịch từ nhiều quốc gia cùng gặp nhau giữa vùng cao, khám phá cung đèo, bản làng và đời sống địa phương, khiến Hà Giang trở thành một điểm hẹn của du khách khắp thế giới.

Theo Thống kê tỉnh Tuyên Quang, 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón hơn 2,44 triệu lượt khách, trong đó có 464.420 lượt khách quốc tế. Thị trường khách nước ngoài trải rộng 192 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung ở châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á.