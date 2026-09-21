Đồng Tháp: Chương trình 'Dạ khúc tri âm', gìn giữ phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống

Các đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên thắp hương bàn thờ Tổ.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh; giáo viên và học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang; cùng đông đảo khán giả mộ điệu nghệ thuật cải lương…

Liên khúc "Tằm vương tơ" do nghệ sĩ Huỳnh Mơ biểu diễn.

Mở đầu đêm diễn, các đại biểu, khán giả mộ điệu cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên thành kính thực hiện nghi thức dâng hương lên bàn thờ Tổ, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã khai sáng, gây dựng nền nghệ thuật sân khấu nước nhà, nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn giữ và tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê đến các thế hệ mai sau.

Biểu diễn trích đoạn cải lương "Triệu Thị Trinh".

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc, trích đoạn cải lương và bài tân cổ được dàn dựng công phu như: Liên khúc "Tằm vương tơ"; hát múa "Người kể chuyện với cung đàn"; tân cổ “Chất ngọc cho đời”; trích đoạn cải lương "Triệu Thị Trinh"… do các nghệ sĩ: Huỳnh Mơ, Nguyễn Quang, Huyền Trân, Huyền Châu, Việt Sử cùng các ca sĩ: Thảo Quyên, Thúy Vi, Trọng Nghĩa, Tấn Phong và nhiều diễn viên, ca sĩ của Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn.

Tiết mục hát múa "Người kể chuyện với cung đàn".

Chương trình nghệ thuật "Dạ khúc Tri âm" để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng khán giả mộ điệu, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Đây là một trong những hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương Nam bộ tại tỉnh, cũng như nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả mộ điệu đến xem và thưởng thức.