Lan tỏa văn hóa Trung thu truyền thống hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Đây là chương trình trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Văn hóa Trung thu đến với Việt Nam năm 2026” do Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam tổ chức.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình nghệ thuật Việt-Trung mừng Tết Trung thu 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng-Sắc mây hội ngộ-Thắm tình láng giềng”. (Ảnh: DIỆU NGỌC)

Tham dự chương trình có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; ông Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng văn minh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông hai nước Việt Nam và Trung Quốc và đông đảo sinh viên, các cháu thiếu nhi và người dân Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc tại chương trình, ông Bành Bân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng văn minh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhấn mạnh, Vân Nam và Việt Nam có vị trí địa lý gần gũi, có sự tương đồng và gắn bó về văn hóa. Hoạt động giao lưu văn hóa Trung thu lần này không chỉ là một đêm hội nghệ thuật nơi văn hóa hai nước Trung Quốc và Việt Nam cùng tỏa sáng, mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng điệu trong tâm hồn và sự gắn kết tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng văn minh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: DIỆU NGỌC)

Toàn cảnh của chợ phiên được bố trí theo lộ trình “thưởng thức-trải nghiệm-tương tác” với nhiều gian hàng triển lãm, trưng bày giúp khách mời tìm hiểu và trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể, cảnh đẹp non nước hữu tình, sản vật độc đáo của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Việt Nam.

Tại khu triển lãm trải nghiệm tương tác văn hóa Vân Nam (Trung Quốc)-Việt Nam được thiết kế với nhiều không gian mở, khách mời có thể tìm hiểu và trải nghiệm các di sản văn hóa phi vật như làm thẻ kẹp sách bằng kỹ thuật tranh thiếp vàng; tìm hiểu các sản phẩm dệt làm từ bã cà-phê, nghệ thuật khảm sành sứ, tranh sơn mài, tranh Đông Hồ... cùng nhiều di sản phi vật thể khác của Việt Nam và Trung Quốc.

Các bạn sinh viên tìm hiểu nghệ thuật vẽ nón lá của Việt Nam. (Ảnh: DIỆU NGỌC)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân, ông Lục Địa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu truyền thông vùng miền, Học viện Báo chí và Truyền thông, Đại học Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều nét văn hóa tương đồng, có nhiều ngày lễ tết truyền thống giống nhau. Hoạt động giao lưu văn hóa Trung thu lần này không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước, mà còn tăng cường sự giao lưu văn hóa, du lịch, kinh tế trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai "Năm hợp tác du lịch Trung Quốc-Việt Nam 2026-2027.

Ông Lục Địa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu truyền thông vùng miền, Học viện Báo chí và Truyền thông, Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: DIỆU NGỌC)

Tại khu ẩm thực, khách mời có dịp thưởng thức những đồ ăn độc đáo của hai nước Trung-Việt như xôi rêu xanh Vân Nam, bánh tôm Việt Nam, bánh cuốn dừa, cùng nhiều đồ ăn đặc sắc khác của hai bên, trong đó không thể thiếu bánh Trung thu. Ngoài ra, tại các gian hàng tương tác ở khu vui chơi dưới trăng, khách mời có thể trải nghiệm vẽ nón lá, thu âm làm bưu thiếp số gửi lời chúc Trung thu....

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức triển lãm nhiếp ảnh du lịch Vân Nam (Trung Quốc)-Việt Nam để giới thiệu vẻ đẹp di sản thế giới như ruộng bậc thang, phong cảnh địa hình Karst, cùng các phong tục, tập quán của hai bên.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình nghệ thuật Việt-Trung mừng Tết Trung thu 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng-Sắc mây hội ngộ-Thắm tình láng giềng”. (Ảnh: DIỆU NGỌC)

Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời và đại biểu đã thưởng thức các tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ, đoàn biểu diễn nghệ thuật hai nước trình diễn.

Chia sẻ cảm nhận về hoạt động này, bạn Nguyễn Ngọc Linh, sinh viên Khoa Tiếng Trung Quốc, Đại học Ngoại thương cho biết: “Đây là hoạt động rất có ý nghĩa bởi đây là nơi hội tụ và giao thoa văn hóa giữa hai nước. Ngoài ra mọi người cũng có thể tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm văn hóa phi vật thể, món ăn đặc sắc của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đồng thời cũng là cơ hội để em có thể kết bạn và giao lưu với rất nhiều bạn Trung Quốc”.

Bạn Nguyễn Ngọc Linh, sinh viên Khoa Tiếng Trung Quốc, Đại học Ngoại thương. (Ảnh: DIỆU NGỌC)

Với mục đích kết nối và lan tỏa văn hóa Trung thu truyền thống chung của hai nước, chương trình nghệ thuật Việt-Trung mừng Tết Trung thu 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng-Sắc mây hội ngộ-Thắm tình láng giềng” và chợ phiên Trung thu “Trăng soi Lan Thương-Mekong một dòng nước hữu tình” càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh năm nay kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của cơ chế Hợp tác Mê Công-Lan Thương, cũng như hai bên đang đẩy mạnh triển khai “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027”.