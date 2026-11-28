Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Vân Sơn chia sẻ loạt ảnh cưới với bà xã Kim Thụy nhân dịp kỷ niệm 36 năm kết hôn. Nam nghệ sĩ cho biết hôn lễ của hai người diễn ra tại Mỹ vào dịp Lễ Tạ ơn năm 1990.

Trong những bức hình được đăng tải, Vân Sơn diện vest đen, thắt nơ, còn bà xã anh lần lượt xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống và váy cưới mang phong cách thập niên 1990. Nam danh hài cũng chia sẻ hình ảnh đeo trang sức cho vợ và cùng cô thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi.

Nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ chung sống, Vân Sơn bày tỏ sự biết ơn khi được bạn đời chăm sóc chu đáo, bao dung trước những khuyết điểm của mình. Nam nghệ sĩ kể về những thay đổi của hai vợ chồng theo thời gian, đồng thời nhắc đến những thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân.

Vân Sơn và bà xã Kim Thụy trong hôn lễ năm 1990 tại Mỹ.

“Ngoảnh lại, tóc đã bạc, con đã lớn. Hồi mới quen, anh ôm em một vòng còn dư tay. Giờ ôm em, cũng đôi tay đó mà sao thấy ngắn đi một khúc! Chắc tại hạnh phúc của hai đứa mình ngày càng nở nang! Cảm ơn em đã chịu lấy anh hồi chưa biết hết tật xấu của anh. Giờ em biết hết trơn rồi mà vẫn chưa chịu trả hàng! Vui có, buồn có, giận hờn cũng có. Qua bao nhiêu sóng gió, người anh muốn gặp mỗi ngày vẫn là em”, Vân Sơn chia sẻ.

Nghệ sĩ sinh năm 1961 cũng gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè và khán giả đã dành tình cảm cho mình suốt những năm qua. Anh cho biết sự yêu thương, ủng hộ ấy giúp bản thân giữ được niềm đam mê nghệ thuật như thuở mới vào nghề.

Bài đăng nhận được nhiều phản hồi. Bên cạnh những lời chúc mừng, khán giả dành lời khen cho sắc vóc thời trẻ của Kim Thụy. Cách nam danh hài bày tỏ tình cảm với bạn đời cũng khiến nhiều người thích thú. Một số khán giả cho biết dù theo dõi các tiểu phẩm hài và video đời thường của Vân Sơn suốt nhiều năm, đây là lần đầu họ nhìn thấy ảnh bà xã của anh.

Vân Sơn vốn kín tiếng về đời tư. Nam nghệ sĩ quen Kim Thụy khi mới sang Mỹ, thời điểm sự nghiệp còn nhiều khó khăn. Bà xã đồng hành cùng anh trong quá trình gây dựng tên tuổi tại sân khấu hải ngoại, hỗ trợ chồng quán xuyến công việc và chăm sóc gia đình.

Vợ chồng Vân Sơn có hai con trai, hiện đều đã trưởng thành và có công việc riêng. Ở tuổi 65, nam danh hài vẫn tích cực tham gia các dự án điện ảnh và sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Gần nhất, Vân Sơn tham gia dự án Đại tiệc trăng máu 8 do em họ là Charlie Nguyễn làm sản xuất, ra rạp hồi tháng 4. Ngoài công việc, anh dành thời gian cho gia đình, thường xuyên đi du lịch cùng vợ.