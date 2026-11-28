Không hề có các hoạt động quảng bá trước đó, BIGBANG đã có màn trở lại đầy bất ngờ, chỉ ba tháng sau lần phát hành gần nhất, khi tung ra đĩa đơn kỹ thuật số mới GiiiRIP vào ngày 20/11. Ngay sau đó, nhóm đã xuất hiện với đội hình ba thành viên trên sân khấu chương trình 2026 MAMA Awards được phát trực tiếp vào ngày 21/11, khiến người hâm mộ cả trong nước lẫn quốc tế vô cùng phấn khích.

Ý nghĩa đằng sau GiiiRIP, theo lời giải thích chính thức từ BIGBANG rất rõ ràng. Nó bao hàm hành trình sự nghiệp độc nhất vô nhị, vị thế hiện tại cùng phong thái biểu diễn đầy áp đảo của nhóm. Đồng thời là điềm báo về những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt mà họ sẽ tiếp tục nhận được khi vượt qua mọi giới hạn. Tên gọi này phản ánh cả sự tự tin lẫn quyết tâm trở lại vị trí trung tâm sân khấu sau quãng thời gian dài gián đoạn cùng nhiều thăng trầm.

Kể từ khi GiiiRIP được công bố, cộng đồng người hâm mộ và công chúng đã đưa ra nhiều cách lý giải khác nhau, tập trung vào cách viết cách điệu bằng tiếng Anh và thiết kế logo đi kèm. Đáng chú ý nhất là ba chữ cái "i" viết thường đặt cạnh nhau ở trung tâm từ này. Thiết kế này vốn đồng nhất với logo BiiiG từng được hé lộ trước đó được xem là hình ảnh ẩn dụ cho ba thành viên đang đứng vai kề vai, thể hiện hành động "đứng thẳng" (hay "vươn mình trỗi dậy").

Một khía cạnh đặc biệt thú vị nằm ở cụm "RIP" ở cuối từ. Một số người cho rằng đây là viết tắt của "Rest In Peace" (yên nghỉ), tượng trưng cho sự tái sinh, rũ bỏ những vinh quang và nỗi đau của quá khứ. Trong khi đó, một bộ phận người hâm mộ lại suy đoán rằng "RI" và "P" có thể ám chỉ các cựu thành viên SEUNGRI và T.O.P. Một số ý kiến khác cho rằng đây là cách chơi chữ đa nghĩa: Vừa là lời tạm biệt với những tàn dư của quá khứ, vừa khẳng định một cách dứt khoát rằng, đội hình ba thành viên hiện tại chính là phiên bản hoàn chỉnh và trọn vẹn nhất của BIGBANG.

Những động thái gần đây của G-Dragon càng làm dấy lên nhiều cách diễn giải đa dạng. Anh đã trực tiếp nhấn "thích" các bài đăng của người hâm mộ, những bài viết đưa ra nhiều suy đoán về logo "GiiiRIP" (hành động đứng thẳng) và các chữ cái trong tên gọi này. Thay vì đưa ra một lời giải thích chính thức và tường tận, G-Dragon chọn cách thể hiện sự đồng tình đầy tinh tế. Điều này vừa tạo không gian cho những góc nhìn khác nhau từ người hâm mộ, vừa khéo léo khẳng định rằng, đội hình ba thành viên hiện tại chính là phiên bản hoàn thiện, xác thực nhất của BIGBANG.

Giới chuyên môn nhìn nhận dự án GiiiRIP như một nước đi thông minh, vừa giúp làm mới thương hiệu, vừa thiết lập nên một câu chuyện hoàn toàn mới cho nhóm. Một nguồn tin trong ngành âm nhạc đã phân tích tình hình này như sau: "Khi một nhóm nhạc trải qua những thay đổi lớn, chẳng hạn như việc các thành viên rời đi, điều quan trọng là phải giúp công chúng nắm bắt được nhận diện mới của họ. Thay vì chọn cách im lặng đầy mơ hồ, BIGBANG đã sử dụng biểu tượng trực quan GiiiRIP, một cách chơi chữ khéo léo với nhiều tầng nghĩa để truyền tải thông điệp: BIGBANG giờ đây là một nhóm ba thành viên theo cách tinh tế nhất có thể".

Dù trải qua không ít thăng trầm, nhóm vẫn giữ vững khả năng đặc biệt trong việc khơi gợi sự suy ngẫm từ công chúng, chỉ thông qua âm nhạc và các hình ảnh biểu tượng. Sau khi khép lại chương cũ và trỗi dậy một lần nữa, với ba trụ cột vững chắc, GiiiRIP của BIGBANG chính là tín hiệu rõ ràng cho thấy sự khởi đầu của một chương mới trong hành trình của họ.