Sau khi Sơn Tùng M-TP tung teaser hé lộ ca khúc mới SUPERCAR, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra bối cảnh xuất hiện trong video có nhiều nét tương đồng với SONO Felice Equestrian Club. Đây là một trong ba câu lạc bộ cưỡi ngựa cao cấp hàng đầu Hàn Quốc, tọa lạc trong khu nghỉ dưỡng Vivaldi Park, Hongcheon, tỉnh Gangwon.

Phân cảnh xích lô trong teaser Supercar.

Đây không phải lần đầu SONO Felice xuất hiện trong các sản phẩm giải trí. Địa điểm này từng được lựa chọn làm bối cảnh cho bộ phim The King: Eternal Monarch (2020), Vincenzo (2021), MV Ice On My Teeth (ATEEZ) và dự án photobook Me, Myself, and V ‘Veautiful Days’ của V (BTS).

Được thành lập vào năm 2014, SONO Felice Equestrian Club sở hữu thiết kế và cơ sở vật chất được xây dựng dựa trên hệ thống, tiêu chuẩn của những trung tâm cưỡi ngựa hàng đầu châu Âu. Những tiêu chuẩn này đã được nghiên cứu và tham khảo kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn lên ý tưởng đến khi triển khai xây dựng.

Câu lạc bộ sở hữu hệ thống sân cưỡi ngựa trong nhà, ngoài trời, khu huấn luyện và chuồng ngựa riêng biệt. Nơi đây từng tổ chức nhiều giải đấu quốc tế như CSI2* và CSI3*, quy tụ các tay đua đến từ nhiều quốc gia. Sự kết hợp giữa kiến trúc cổ điển châu Âu và cảnh quan thiên nhiên xung quanh tạo nên diện mạo đặc trưng cho địa điểm này.