Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp cùng bà xã Dianka Zakhidova và con trai Danil nhân cột mốc bé bước sang tuổi thứ 4.

Kèm theo bộ ảnh mới, nam thủ môn chia sẻ: "Những bức ảnh kỉ niệm sinh nhật 4 tuổi của Danil. Bố mẹ yêu con rất nhiều".

Con trai lai Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, đáng yêu cùng loạt biểu cảm lém lỉnh. Ảnh: FBNV

Trong bộ ảnh, cả gia đình cùng diện đồ đen, mang phong cách trẻ trung, khỏe khoắn. Trong những khung hình được chia sẻ, Danil gây chú ý với vẻ ngoài kháu khỉnh, nụ cười tươi và biểu cảm tự nhiên trước ống kính. Cậu bé cũng rất hợp tác với bố mẹ, liên tục tạo nhiều kiểu dáng để bộ ảnh trở nên sống động hơn.

Càng lớn, nhóc tỳ càng được nhận xét có nhiều đường nét giống bố. Nhiều người còn hài hước nhận xét, cậu bé có đầy đủ tố chất để trở thành một “nam thần nhí” trong tương lai.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Thanh Hóa, từng là một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam sau hành trình cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 và vô địch AFF Cup cùng năm. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, chuyện tình của anh với người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng thường xuyên khoe các khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Cả hai công khai hẹn hò vào tháng 8/2020, sau đó tổ chức đám cưới vào ngày 22/5/2022. Dianka sinh năm 2000, từng theo học chuyên ngành văn hóa và nghệ thuật tại Đại học Quốc gia Kyiv (Ukraine), đồng thời hoạt động người mẫu tại nhiều quốc gia như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore trước khi xây dựng cuộc sống tại Việt Nam.

Tháng 11/2022, vợ chồng Bùi Tiến Dũng đón con trai đầu lòng, đặt tên là Danil. Từ khi lập gia đình, nam thủ môn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con, từ các chuyến du lịch, sinh hoạt tại nhà đến những dịp kỷ niệm đặc biệt. Dianka cũng nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ chồng thi đấu, đồng thời duy trì công việc người mẫu sau khi sinh con.

Hiện tại, gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng đang sinh sống tại Đà Nẵng. Thủ thành sinh năm 1997 thi đấu cho đội bóng sông Hàn và để lại nhiều dấu ấn chuyên môn trong thời gian qua.