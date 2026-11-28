Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, Trần Ngọc Ánh cho biết ca khúc bắt nguồn từ khoảnh khắc tình cờ chạm ánh mắt một người xa lạ. Qua từng giai điệu, nữ ca sĩ muốn lưu giữ những cảm xúc trong trẻo, đáng yêu, xen lẫn sự ngập ngừng, bối rối của những rung động đầu đời.

Trần Ngọc Ánh đổi màu âm nhạc với bản pop dance mới

Khác với hình ảnh cô gái hát ballad từng quen thuộc với khán giả, Trần Ngọc Ánh xuất hiện trong MV với mái tóc xoăn, phong cách mạnh mẽ, cá tính. Sự thay đổi tạo hình giúp nữ ca sĩ thử sức với nhiều sắc thái biểu cảm, từ tinh nghịch, quyến rũ đến sôi động trên sàn nhảy. Cô cũng trực tiếp thực hiện nhiều phân đoạn vũ đạo trong MV.

Bối cảnh biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải với tông màu vàng ấm làm nổi bật tinh thần tươi sáng của ca khúc. Ánh nắng, ánh nến và pháo hoa được sử dụng để thể hiện diễn biến cảm xúc của nhân vật.

Với cụm từ “Bambada Bam” mô phỏng tiếng nhịp tim ở phần điệp khúc, nữ ca sĩ hướng đến hình ảnh năng động hơn. Thay vì chú trọng phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, cô lựa chọn cách hát hòa cùng tiết tấu và vũ đạo.

Đăng quang The Voice 2018 trong đội của huấn luyện viên Noo Phước Thịnh, Trần Ngọc Ánh từng chia sẻ rằng cô rơi vào trạng thái hoang mang, mất định hướng sau chiến thắng và gần như phải bắt đầu lại từ con số 0.

Nữ ca sĩ chọn ngày 27-11 để phát hành ca khúc như một món quà dành tặng khán giả dịp cuối năm: “Ánh hy vọng Bambada Bam sẽ trở thành một giai điệu đồng hành cùng mọi người trên những chuyến xe, những buổi hẹn hò, những cuộc vui hay đơn giản là bật lên và nhún nhảy một mình trong phòng”.

Qua ca khúc, Trần Ngọc Ánh muốn gửi gắm thông điệp: dù cuộc sống bận rộn, mỗi người vẫn nên dành thời gian để rung động, yêu thương và tận hưởng những niềm vui giản dị.