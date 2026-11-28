Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vân Sơn năm 2026.

Đảng bộ phường Vân Sơn có 26 tổ chức đảng trực thuộc với 1.035 đảng viên. Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường giữ vững đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành 50/56 nhiệm vụ chính trị đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp tăng 16,6% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch đón hơn 950.000 lượt khách, tăng 11,8% so với năm 2025, doanh thu xã hội đạt 950 tỷ đồng.

Thành viên Tổ công tác số 3 dự hội nghị.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, với 99,4% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Trong công tác xây dựng Đảng, phường sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, giảm số chi bộ tổ dân phố từ 16 xuống còn 12, phù hợp với tổ chức hành chính mới.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Mộc Sơn báo cáo kiểm điểm tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế. Một số chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng dự án chưa đạt kế hoạch. Hội nghị đã kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và từng cá nhân phụ trách; đồng thời đề ra giải pháp khắc phục. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường tự đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh: Phường Vân Sơn có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, thương mại, nhất là khi tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu hoàn thành và tiến tới triển khai cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; rà soát, làm rõ nguyên nhân và khắc phục những hạn chế đã chỉ ra. Phường cần quan tâm thực hiện tốt quy hoạch hạ tầng đô thị, giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp và chế biến; tập trung các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống người dân.