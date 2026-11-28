Mới đây, danh hài Vân Sơn vừa chia sẻ bộ ảnh cưới nhân dịp kỷ niệm 36 năm bên bà xã. Vân Sơn hài hước nói: "Người ta tạ ơn vì cơm no áo ấm, còn tôi tạ ơn người lo cho tôi từ miếng ăn tới cái áo, cái quần".

"Ngoảnh lại, tóc đã bạc, con đã lớn. Hồi mới quen, anh ôm em một vòng còn dư tay. Giờ ôm em, cũng đôi tay đó mà sao thấy ngắn đi một khúc. Chắc tại hạnh phúc của hai đứa mình ngày càng nở nang. Cảm ơn em đã chịu lấy anh hồi chưa biết hết tật xấu của anh. Giờ em biết hết trơn rồi mà vẫn chưa chịu trả hàng", Vân Sơn dí dỏm bày tỏ tình cảm với bà xã.

"Vui có, buồn có, giận hờn cũng có. Qua bao nhiêu sóng gió, người anh muốn gặp mỗi ngày vẫn là em. Thụy ơi, cảm ơn em vì 36 năm trước đã nói đồng ý. Nhờ hai chữ đó mà suốt bao năm nay anh luôn được quyền nói “dạ” và “xin lỗi” mỗi ngày", nam danh hài tiết lộ thêm.

Bên cạnh đó, Vân Sơn cũng dành lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và khán giả đã luôn thương, luôn dành cho Vân Sơn một chỗ trong lòng. Nhờ được thương như vậy mà tới giờ, niềm đam mê trong anh vẫn còn cháy bỏng như hồi mới vô nghề.

Vân Sơn là một trong những nghệ sĩ hài tiêu biểu của sân khấu hải ngoại. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Sài Gòn, ông sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất và theo học tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 trước khi sang Mỹ định cư vào cuối thập niên 1980.

Tên tuổi Vân Sơn thực sự tỏa sáng và ghi dấu ấn bằng lối diễn duyên dáng, hoạt ngôn, kết hợp hài hước đời thường với châm biếm nhẹ nhàng. Sự ăn ý giữa Vân Sơn và Bảo Liêm từng tạo nên "cặp bài trùng" ăn khách bậc nhất suốt nhiều năm, bên cạnh những màn tung hứng cùng Hoài Linh, Chí Tài hay Hồng Đào.

Không chỉ là diễn viên hài, Vân Sơn còn đảm nhận vai trò MC, đạo diễn và nhà sản xuất. Từ những năm 2010, anh thường xuyên về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, tham gia gameshow và đầu tư sân khấu kịch, tiếp tục giữ vững vị thế của một nghệ sĩ tâm huyết với nghề.

Sau hơn hai thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt mới, khi Vân Sơn về nước đảm nhận vai chính đạo diễn Tâm OK trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, khẳng định sức hút bền bỉ của một nghệ sĩ gạo cội.