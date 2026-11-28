Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình tạp kỹ My Grumpy Secretary trên đài SBS, Jisoo đã chia sẻ câu chuyện đằng sau khoảnh khắc nổi tiếng đó.

Sau khi hoàn tất buổi ghi hình cho một chương trình âm nhạc, Jisoo đã ghé thăm phòng dựng phim và gửi lời chào thân tình đến một biên tập viên video kỳ cựu, người đã gắn bó với ngành này suốt 18 năm qua.

Jisoo bày tỏ tầm quan trọng của người biên tập viên này đối với cô: “Trước đây, mỗi khi đến đây một mình, cháu thường cảm thấy cô đơn vì các nhân viên cứ thay đổi liên tục. Nhưng chú vẫn luôn ở đó, vẫn là chú như ngày nào, điều đó mang lại cho cháu cảm giác thật an tâm”.

Cô nói thêm: “Cháu nghĩ, mình sẽ rất nhớ căn phòng dựng phim này, nên cháu muốn ghé thăm trước khi nơi đây đóng cửa”. Được biết, tòa nhà phát thanh truyền hình công cộng tại Deungchon-dong sắp sửa ngừng hoạt động.

Jisoo giải thích rằng, dù phòng dựng phim không phải là nơi ai cũng có thể tùy ý ra vào, nhưng cô lại luôn được tự do lui tới. Khi được hỏi làm thế nào cả hai trở nên thân thiết, cô đáp: “Tôi từng làm MC trong một thời gian dài. Ngay cả sau khi kết thúc vai trò MC, chúng tôi vẫn thường xuyên cùng nhau đi ăn”.

Vào thời điểm Jisoo ghé thăm, người biên tập viên đang xử lý các thước phim về màn trình diễn trên sân khấu của cô. Jisoo tỏ ra thích thú với quy trình dựng phim và hỏi liệu có cảnh quay nào đặc biệt đẹp hay không.

Trong cuộc trò chuyện, người biên tập viên gợi ý đưa vào một khoảnh khắc từ đầu màn trình diễn, lúc Jisoo kêu gọi khán giả cổ vũ nhiệt tình hơn bằng cách hô lớn: “Louder!” (To hơn nữa!).

Jisoo tỏ vẻ ngạc nhiên trước đề nghị này và hỏi lại: “Chú định đưa cả đoạn ‘Louder’ đó vào ạ?” Thực tế, khoảnh khắc này vốn được ghi hình riêng như một phân đoạn đặc biệt dành cho cô.

Cô tiếp tục hỏi: “Liệu có ổn không khi đưa đoạn đó vào video sân khấu ạ? Trước đây, chú đã từng làm như vậy bao giờ chưa?”. Người biên tập viên trả lời: “Gần như chưa bao giờ. Nhưng khoảnh khắc này đáng yêu quá!”. Hóa ra, trào lưu lan truyền trên mạng này ra đời nhờ vào sự tinh ý của người biên tập, khi họ quyết định đưa khoảnh khắc đầy cuốn hút đó vào thước phim ghi lại màn trình diễn.

Nhờ tình bạn lâu năm giữa họ, một quyết định táo bạo đã được đưa ra: Giữ lại đoạn clip này trong video sân khấu của Jisoo. Kết quả là, nó đã tạo nên một 'cơn sốt bùng nổ' trên mạng xã hội.

Cách phát âm từ “Louder” đầy đặc trưng và chuẩn xác của Jisoo đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng, với đoạn video liên quan thu hút tới 7,62 triệu lượt xem. Nhiều ngôi sao khác như Kim Jae Won, Taeyang và YENA cũng tham gia vào trào lưu này bằng những phiên bản nhại lại đầy thú vị.

Câu chuyện vừa được tiết lộ đằng sau khoảnh khắc ấy càng làm tăng thêm phần thú vị cho hiện tượng này, cho thấy một gợi ý đáng nhớ từ người biên tập đã góp phần biến một khoảnh khắc ngắn ngủi trên sân khấu thành một trào lưu được đông đảo công chúng yêu thích.