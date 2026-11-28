Theo Page Six, nữ diễn viên Florence Pugh - người nổi tiếng với vai Yelena Belova trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), mới đây được bắt gặp khi đang tham gia hoạt động phát đồ ăn cho người vô gia cư tại Los Angeles nhân dịp Lễ Tạ ơn.

Nữ diễn viên 30 tuổi là một trong hàng chục tình nguyện viên tham gia lễ hội đường phố thường niên do một tổ chức thực hiện. Chương trình năm nay đã phục vụ những bữa ăn nhân dịp Lễ Tạ ơn cho khoảng 2.000 người.

Florence Pugh được bắt gặp khi đang tham gia hoạt động phát đồ ăn cho người vô gia cư tại Los Angeles nhân dịp Lễ Tạ ơn.

Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ, Florence Pugh xuất hiện với diện mạo giản dị. Nữ diễn viên mặc áo thun đen, quần jeans sáng màu, đội mũ lưỡi trai xám và đeo tạp dề trắng có in logo của tổ chức thiện nguyện.

Cô buộc tóc gọn gàng, đeo găng tay và trực tiếp đảm nhận công việc chia thức ăn cho những người đến tham dự chương trình. Trong những hình ảnh được ghi lại, Florence Pugh tất bật chuẩn bị từng suất ăn gồm khoai tây nghiền, nước sốt, đậu que, gà tây và bánh mì. Ở một số khoảnh khắc khác, nữ diễn viên còn tự tay vận chuyển nhiều túi đồ phục vụ hoạt động thiện nguyện.

Không chỉ có Florence Pugh, nữ diễn viên Sarah Paulson - ngôi sao của loạt phim American Horror Story cũng góp mặt trong chương trình. Cả hai thoải mái tương tác, trao nhau những nụ hôn gió đầy thân thiết trong lúc tham gia các hoạt động.

Không chỉ có Florence Pugh, nữ diễn viên Sarah Paulson - ngôi sao của loạt phim American Horror Story cũng góp mặt trong chương trình.

Trên trang mạng xã hội chính thức, tổ chức cũng đã gửi lời cảm ơn đến Florence Pugh, Sarah Paulson cùng các tình nguyện viên và những đơn vị đóng góp thực phẩm để chương trình diễn ra thuận lợi.

"Nhờ sự hào phóng của cộng đồng, hàng nghìn người hàng xóm của chúng ta có thể quây quần bên bàn ăn, thưởng thức một bữa ăn Lễ Tạ ơn ngon miệng, cảm nhận sự gắn kết và được nhắc nhở rằng họ luôn được yêu thương, trân trọng. Chúng ta có rất nhiều điều để biết ơn", tổ chức này chia sẻ.

Đằng sau hình ảnh một ngôi sao Hollywood nổi tiếng, những khoảnh khắc Florence Pugh giản dị trong chiếc tạp dề, tự tay chuẩn bị từng suất ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn mang đến một hình ảnh gần gũi, khác biệt so với vẻ ngoài thường thấy của cô trên màn ảnh.

Về sự nghiệp, Florence Pugh hiện là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ tại Hollywood. Cô từng đảm nhận vai nữ sát thủ Yelena Belova trong các tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel như Black Widow (2021), Thunderbolts (2025) và Spider-Man: Brand New Day (2026).

Florence Pugh hiện là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ tại Hollywood.

Sắp tới, nữ diễn viên sẽ tiếp tục trở lại với vai diễn này trong bom tấn được mong chờ Avengers: Doomsday, dự kiến khởi chiếu ngày 18/12. Đáng chú ý, cũng trong ngày này, Florence Pugh sẽ tái xuất màn ảnh rộng với vai Công chúa Irulan trong Dune: Part Three, tiếp nối vai diễn của cô trong Dune: Part Two (2024).

Việc góp mặt trong hai bom tấn lớn cùng thời điểm hứa hẹn giúp Florence Pugh trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất trên đường đua điện ảnh Hollywood dịp cuối năm 2026.