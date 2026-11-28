Phương Oanh vừa khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh cô toả sáng trên sàn catwalk với tư cách vedette cho bộ sưu tập của NTK Lê Minh Ngọc tại Tuần lễ thời trang.

Vốn xuất thân là người mẫu nên nữ diễn viên "Hương vị tình thân" không khó để tạo ấn tượng trên sàn catwalk dù đã 8 năm vắng bóng trong làng thời trang.

Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet: "Rất lâu rồi Oanh mới sải bước trên sàn runway, lại không được tập sân khấu vì “bí mật - bật mí” của anh Lê Minh Ngọc nên thật sự bỡ ngỡ và có chút hoang mang, nhất là khi thấy sân khấu có bậc thang. Đến khi đèn xuống, nhạc lên, Oanh bước ra với duy nhất 1 suy nghĩ: “Phải walk thật tốt để sau cho Khang, Hạ còn ngắm", cô chia sẻ.

"Nhà thiết kế thuyết phục Phương Oanh từ lâu và nữ diễn viên đã lỡ hẹn 1 lần. Giờ sắp xếp được thời gian nên Phương Oanh tham gia. Động lực lớn nhất là để hai con được thấy mẹ xinh đẹp, toả sáng", đại diện nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet.

Để có thể khoác lên mình bộ trang phục bó sát kén người mặc này, bà mẹ 2 con đã phải tập luyện để giảm 4kg trước đêm trình diễn.

Phương Oanh xuất hiện trên sàn diễn với trang phục gồm bodysuit lưới và áo choàng tơ khoe phong thái quyền lực.

Nữ diễn viên không tập duyệt trước vì NTK muốn giữ bí mật phút chót. Đây là bộ cánh 'đo ni đóng giày' cho Phương Oanh.

"Đam mê lớn nhất của Phương Oanh là nghệ thuật nên khi có cơ hội và điều kiện, nữ diễn viên vẫn quay lại nhiệt tình. Hiện Phương Oanh tập trung cho việc kinh doanh, điều hành công ty truyền thông và chăm 2 con nên chưa có kế hoạch trở lại phim ảnh", đại diện nữ diễn viên nói.

Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu. Cô ghi dấu trên màn ảnh qua các phim: Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Cô gái nhà người ta, Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Gió ngang khoảng trời xanh...

Phương Oanh siết cân và điều chỉnh chế độ ăn uống trước khi tham gia show:

Ảnh: Trần Tiến Thành