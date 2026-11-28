Trong chặng nước rút đầy cảm xúc này, mỗi thí sinh đang dồn trọn tâm sức, miệt mài tập luyện cùng 2 ca khúc tự chọn để mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật thăng hoa nhất.

Những câu chuyện âm nhạc đầy sắc màu và khát vọng

Sau khi xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, tinh thần tập luyện của các thí sinh trở nên sôi nổi và quyết tâm hơn bao giờ hết. Dù là những gương mặt trẻ lần đầu chạm ngõ một sân chơi âm nhạc quy mô, hay những thí sinh đã dày dạn kinh nghiệm qua nhiều mùa giải, tất cả đều mang chung một khát vọng cống hiến.

Không chỉ dừng lại ở việc chọn bài hát phù hợp với chất giọng, từng thí sinh còn tỉ mỉ trau chuốt kỹ thuật thanh nhạc, rèn giũa phong thái biểu diễn để xuất hiện với một diện mạo mới mẻ, chuyên nghiệp và bản lĩnh hơn trên sân khấu.

Thí sinh Phan Sỹ Kiên đang tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho 2 ca khúc đã lựa chọn

Vui mừng khi cầm trên tay tấm vé bước vào vòng bán kết, thí sinh Phan Sỹ Kiên (phường Cam Ly - Đà Lạt) đang tập trung cao độ để chuẩn bị những gì tốt nhất cho đêm thi sắp tới. Với 2 ca khúc đăng ký thể hiện là “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” và “Sông Đắk Rông mùa xuân về”, Sỹ Kiên mong muốn mang đến những tiết mục có màu sắc riêng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tình cảm dành cho vùng đất Tây Nguyên.

Đối với Kiên, việc góp mặt tại vòng bán kết không chỉ là cơ hội thể hiện khả năng ca hát mà còn là dịp giao lưu, học hỏi và thử sức trong một sân chơi âm nhạc có nhiều thí sinh tiềm năng. Vì vậy, nam thí sinh đang dành thời gian tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai ca khúc đã lựa chọn, với mong muốn thể hiện tốt nhất khả năng của mình trước ban giám khảo và khán giả.

Thí sinh Lê Thị Quỳnh Trang mạnh dạn lựa chọn 2 ca khúc với 2 phong cách khác nhau

Cũng mang tâm trạng vui mừng, xen lẫn hồi hộp trước vòng thi quan trọng, thí sinh Lê Thị Quỳnh Trang (phường Nam Gia Nghĩa) xem Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng là cơ hội để bản thân vượt qua giới hạn và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê âm nhạc.

Hiện làm công việc tự do và tham gia công tác Đoàn tại địa phương, Trang đến với ca hát từ niềm yêu thích tự nhiên trong cuộc sống, dần dần trở thành đam mê lúc nào không hay. Việc vượt qua vòng sơ khảo để góp mặt tại bán kết khiến nữ thí sinh không khỏi bất ngờ và hạnh phúc. Tuy nhiên, trước những đối thủ được đánh giá có nhiều thế mạnh, Trang cũng cảm thấy hồi hộp và có phần lo lắng.

Chuẩn bị cho vòng bán kết, Quỳnh Trang lựa chọn 2 ca khúc có màu sắc khác nhau là “Lời ru Bunoong” và “Ngày chưa giông bão”.

Sự khác biệt trong lựa chọn ca khúc cũng là cách em mong muốn thể hiện nhiều khía cạnh trong giọng hát và khả năng cảm thụ âm nhạc của mình. Xác định không đặt nặng áp lực thắng thua, điều quý giá nhất em hướng tới là những bài học và sự trưởng thành sau mỗi lần bước lên sân khấu. Thí sinh Lê Thị Quỳnh Trang

Càng chuyên nghiệp càng kỹ lưỡng

Ở một góc độ khác, thí sinh Lê Thảo Ngân (phường Bình Hưng Hòa - TP Hồ Chí Minh) mang đến bản lĩnh và sự chỉn chu của người được đào tạo chuyên nghiệp. Bắt đầu hành trình từ năm 2018 với học bổng toàn phần tại trường Nhạc Nhẹ MPU, Thảo Ngân sau đó thi đỗ Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, xuất sắc tốt nghiệp Thủ khoa hệ Trung cấp và hiện là sinh viên đại học năm 3 chuyên ngành Thanh nhạc.

Từng trải qua vài cuộc thi nhưng chưa đạt kết quả như kỳ vọng, em xem đó là bài học trưởng thành. Được gia đình và bạn bè tiếp thêm động lực, Thảo Ngân tự tin trở lại mạnh mẽ tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng 2026.

Thí sinh Lê Thảo Ngân đang nỗ lực tập luyện, nhằm thể hiện sự chỉn chu của người được đào tạo chuyên nghiệp

Để làm mới hình ảnh theo hướng trưởng thành hơn, Thảo Ngân đã chọn 2 tác phẩm thuộc dòng nhạc sở trường nhưng đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc khắt khe. Đó là ca khúc “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng” và “Ở rừng nhớ anh”.

“Mỗi ngày, em đều duy trì lịch luyện thanh ở cường độ vừa phải, kết hợp rèn luyện thể lực để giữ cột hơi vững chắc, bảo đảm sự ổn định ở những nốt cao mà không bị chênh phô, đồng thời nghiền ngẫm kỹ từng ca từ để hát bằng cả trái tim”, Ngân cho biết thêm.

Thí sinh Đình Thục đang luyện thanh, rèn hơi thở, chú trọng phát âm chuẩn xác từng ca từ

Cùng chung cái nôi đào tạo tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, chàng trai 26 tuổi Trần Đình Thục (phường Bình Thuận) cũng đang dồn toàn lực cho vòng thi quan trọng. Giai đoạn từ năm 2017 đến 2023, Đình Thục trưởng thành từ các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tại địa phương.

Qua những sân chơi như cuộc thi Giọng hát vàng hay Tiếng hát truyền hình Ngôi sao biển, anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế và nền tảng nhạc lý cơ bản từ sự chỉ bảo của các thế hệ đi trước. Đam mê ấy thôi thúc Đình Thục quyết tâm theo đuổi con đường chuyên nghiệp, để rồi vào năm 2025, anh chính thức thi đỗ vào Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và hiện là sinh viên năm 2 khoa Thanh nhạc.

Các thí sinh sẽ được thăng hoa tại sân khấu Nhà hát Truyền hình - phường Phú Thủy

Ngay khi nhận tin vào bán kết, Đình Thục lập tức bắt tay vào việc luyện thanh, rèn hơi thở, chú trọng phát âm chuẩn xác từng ca từ và tìm hiểu sâu bối cảnh sáng tác để truyền tải trọn vẹn hồn cốt tác phẩm. Anh lựa chọn 2 nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Du đúng với sở trường nhạc cách mạng thính phòng: “Hoa Mộc Miên” và “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”.

Đến từ vùng biển La Gi, thí sinh Tô Thị Bé Thùy hiện là ca sĩ và người dẫn chương trình tự do. Bén duyên với âm nhạc từ năm 2010 và trưởng thành từ thực tế biểu diễn, đây là lần thứ hai cô thử sức tại một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp.

Tô Thị Bé Thùy tập luyện, trau chuốt kỹ thuật và giữ gìn sức khỏe để có phong độ tốt nhất

Hướng tới vòng thi tiếp theo, Tô Thùy cho biết em đang tập trung luyện thanh, trau chuốt kỹ thuật và giữ gìn sức khỏe để có phong độ tốt nhất. Em lựa chọn 2 ca khúc mang sắc thái đối lập: Ô mê ly (Văn Phụng) tươi vui, trẻ trung và Bài ca hi vọng (Văn Ký) sâu lắng, lạc quan nhằm khẳng định màu sắc âm nhạc đa dạng của bản thân. Chia sẻ trước giờ G, thí sinh Tô Thùy bày tỏ: "Dù có chút hồi hộp nhưng trên hết là sự hào hứng và tự tin. Đây là sân chơi ý nghĩa để em thỏa đam mê, giao lưu và học hỏi”.

27 thí sinh dự kiến sẽ có chuyến tham quan dã ngoại tại Hoàng Long Tropical Farmstay - xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng trước khi đến với các đêm thi tại vòng bán kết

Bên cạnh niềm vinh dự khi được đứng trên sân khấu lớn, các thí sinh còn bày tỏ sự trân trọng và xúc động trước sự chu đáo của Ban Tổ chức, đặc biệt là chuyến tham quan dã ngoại dành cho 27 thí sinh trước thềm bán kết, giúp xóa nhòa khoảng cách cạnh tranh để nhường chỗ cho tình bạn, sự sẻ chia và những kỷ niệm đẹp.

“Đây thật sự là một sân chơi rất ý nghĩa, không chỉ tạo cơ hội để các thí sinh thể hiện đam mê nghệ thuật, mà còn là dịp giao lưu, kết nối và học hỏi giữa những tâm hồn yêu âm nhạc”, Tô Thùy cho biết thêm.

Các thí sinh đang tăng tốc luyện tập cho vòng thi bán kết sắp tới

Vòng bán kết Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật thanh nhạc, mà còn là nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu, lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến đông đảo công chúng. Với sự đầu tư nghiêm túc và đa dạng về phong cách của các thí sinh, hứa hẹn khán giả sẽ được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc giàu cảm xúc.

Theo kế hoạch từ Ban Tổ chức, vòng bán kết sẽ diễn ra trong 2 đêm thi ngày 5 - 6/12 vào lúc 19 giờ tại Nhà hát Truyền hình (số 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, Lâm Đồng).

Công tác hậu cần đang được chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng bán kết sắp tới

Theo Ban Tổ chức, mọi công tác hậu cần và chuyên môn từ âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc, màn hình LED cho đến kịch bản từng đêm diễn đang được Ban Tổ chức gấp rút hoàn thiện.

Trước ngày thi chính thức, các thí sinh sẽ được bố trí lịch ráp nhạc, kiểm tra âm thanh, tổng duyệt trang phục, đạo cụ. Đặc biệt, ngày 4/12, các thí sinh dự kiến sẽ có hoạt động trải nghiệm tại Hoàng Long Tropical Farmstay - xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Cả 2 đêm thi bán kết đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp và livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Cả 2 đêm thi bán kết đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp và livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, giúp khán giả khắp nơi dễ dàng theo dõi và tiếp lửa cho các thí sinh.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.

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