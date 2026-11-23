Connectivity Assist trên iOS 27 là tính năng giúp iPhone tự động chuyển sang dữ liệu di động khi mạng Wi-Fi đang kết nối quá chậm hoặc không thể sử dụng. Nhờ đó, kết nối của người dùng được duy trì liên tục trong nhiều tình huống đời thường, thay vì bị đình trệ vì tín hiệu Wi-Fi chập chờn.

Tính năng này nổi bật trong số các cải tiến của phiên bản hệ điều hành mới nhất của Apple. Bài viết dưới đây giải thích cách Connectivity Assist vận hành, cách bật hoặc tắt và những giới hạn cần biết.

Connectivity Assist xử lý Wi-Fi yếu như thế nào?

Theo tài liệu hỗ trợ của Apple, công cụ này tự động phát hiện khi mạng Wi-Fi đang kết nối có tốc độ quá chậm hoặc không thể dùng được. Ngay khi nhận diện được vấn đề, hệ thống chuyển sang dùng dữ liệu di động để bù đắp.

Tính năng kết nối mạng trên iOS 27

Quá trình chuyển đổi giữa hai loại mạng diễn ra mượt mà, giúp duy trì kết nối liên tục mà không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng.

Tình huống bước từ nhà ra xe

Một ví dụ điển hình là khi bạn đi từ nhà ra xe. Thông thường, iPhone vẫn cố bám vào tín hiệu Wi-Fi yếu ớt từ trong nhà. Hệ quả là việc tải nhạc trên Apple Music hay tìm đường qua Apple Maps bị đình trệ.

Với Connectivity Assist, khoảng hụt tín hiệu này được xử lý kịp thời, vì máy chuyển sang dữ liệu di động ngay khi Wi-Fi không còn đáp ứng được.

Cách bật, tắt Connectivity Assist trên iPhone

Việc thiết lập tính năng khá đơn giản và được thực hiện trong mục cài đặt hệ thống.

Giao diện cài đặt mạng trên iPhone

Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone.

Chọn mục Wi-Fi.

Cuộn xuống dưới và gạt công tắc Connectivity Assist sang trạng thái mong muốn.

Người dùng cũng có quyền tắt tính năng này đối với một mạng cụ thể, nếu muốn thiết bị luôn ưu tiên cấu hình của bộ định tuyến đó.

Những trường hợp tính năng không can thiệp

Dù hữu ích, Apple thiết lập một số ngoại lệ cho Connectivity Assist. Cụ thể, các điều kiện được tóm tắt trong bảng sau:

Lưu ý về dung lượng dữ liệu di động

Do máy có thể tự động dùng mạng 4G/5G để tải dữ liệu, việc tiêu hao dung lượng nền là điều khó tránh khỏi.

Biểu tượng kết nối di động trên iOS

Apple khuyến cáo người dùng thường xuyên kiểm tra dung lượng thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc ngay trong phần cài đặt để kiểm soát chi phí.

Nhìn chung, Connectivity Assist là một cải tiến nhỏ nhưng có giá trị thực tiễn, giúp người dùng iPhone di chuyển qua các môi trường mạng khác nhau mà hạn chế tình trạng mất kết nối đột ngột. Thông tin trong bài được tổng hợp từ 9to5Mac.