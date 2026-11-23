AI đang làm thay đổi cách thông tin được lưu chuyển trong doanh nghiệp. Trước đây, dữ liệu tổng hợp và năng lực phân tích thường tập trung ở một số cấp quản lý. Khi nhân viên có thể sử dụng AI để truy xuất, xử lý thông tin và hỗ trợ công việc, khoảng cách này dần thu hẹp.

Sự thay đổi ấy đang tác động đến cách doanh nghiệp tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm và sử dụng kinh nghiệm của đội ngũ. Trong chia sẻ mới đây với Vietnam Innovators Digest, ông David McQuarrie, Giám đốc Kinh doanh tại Tập đoàn công nghệ HP, cho rằng AI có thể làm thay đổi đáng kể cách con người làm việc và cách các tổ chức quản trị vận hành.

Khi cấp quản lý không còn "độc quyền" thông tin

Trong mô hình tổ chức truyền thống, thông tin vận hành theo chiều dọc qua nhiều tầng nấc: nhân viên thu thập dữ liệu, quản lý cấp trung rà soát và tổng hợp báo cáo, rồi mới chuyển lên ban lãnh đạo. Khả năng nhìn nhận bức tranh toàn cảnh vì thế gắn chặt với thứ bậc trong bộ máy.

AI đang phá vỡ cấu trúc này từ cả hai phía. Nhân viên có thể tự tổng hợp và phân tích nhanh những phần việc trước đây đòi hỏi nguồn lực chuyên biệt hoặc sự hỗ trợ của cấp trên. Ở chiều ngược lại, lãnh đạo cấp cao cũng có thể trực tiếp truy vấn dữ liệu để nắm bắt tình hình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các lớp báo cáo trung gian.

Ông McQuarrie nhấn mạnh tầm quan trọng của AI trong quản trị nhân sự. Ảnh: Linkedin

Theo ông David McQuarrie, một trong những thay đổi quan trọng là khả năng tiếp cận thông tin và năng lực phân tích đang được mở rộng trong tổ chức. AI giúp nhiều người có thể thực hiện những công việc trước đây đòi hỏi công cụ hoặc nguồn lực chuyên biệt.

Điều này làm thay đổi ý nghĩa của "quyền lực thông tin". Khi dữ liệu không còn tập trung chủ yếu ở một số vị trí, lợi thế của cấp quản lý không thể chỉ đến từ việc nắm giữ thông tin hoặc có khả năng tổng hợp báo cáo. Giá trị của người quản lý ngày càng gắn với năng lực diễn giải dữ liệu, xác định điều gì quan trọng và đưa ra quyết định phù hợp với bối cảnh kinh doanh.

Sự thay đổi không có nghĩa mọi nhân viên đều có thể tự quyết định mọi vấn đề. Thông tin được tiếp cận rộng hơn vẫn cần đi cùng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng. AI có thể hỗ trợ một cá nhân phân tích nhanh hơn nhưng quyết định cuối cùng vẫn cần người chịu trách nhiệm.

Với doanh nghiệp, trọng tâm vì thế dịch chuyển từ việc kiểm soát luồng thông tin sang tổ chức cách thông tin được sử dụng. Cấp quản lý vẫn giữ vai trò điều phối nhưng công việc của họ cần tạo ra giá trị cao hơn việc chuyển tiếp dữ liệu giữa các bộ phận.

Công nghệ không thay thế được năng lực phán đoán

Sự phổ cập của AI cũng đặt ra bài toán mới về cách tổ chức và kết hợp nguồn nhân lực. Công cụ giúp người lao động tiếp cận tri thức dễ dàng hơn, nhưng thành thạo công nghệ không đồng nghĩa với năng lực phán đoán chính xác.

Nhìn vào thực tế đội ngũ, lãnh đạo HP chỉ ra hai nhóm năng lực tưởng chừng tách biệt nhưng lại bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Nhóm nhân sự trẻ nhạy bén trong việc thử nghiệm, khai thác công cụ mới và nhóm nhân sự giàu kinh nghiệm sở hữu tri thức ngành sâu rộng cùng khả năng xử lý các tình huống phức tạp.

Một nhân sự trẻ dùng AI có thể tổng hợp dữ liệu rất nhanh, nhưng vẫn cần nền tảng chuyên môn để kiểm chứng xem đầu ra của thuật toán có hợp lý hay không.

Ngược lại, người có thâm niên đủ nhạy bén để hiểu bối cảnh và phát hiện điểm bất thường, nhưng sẽ cải thiện mạnh mẽ năng suất nếu biết tận dụng công cụ AI để giải quyết các khâu xử lý dữ liệu.

Một nhân viên thành thạo AI có thể tìm kiếm, tổng hợp và xử lý thông tin nhanh chóng nhưng vẫn cần kiến thức chuyên môn để đánh giá kết quả có hợp lý hay không. Ông David McQuarrie, Giám đốc Kinh doanh tại Tập đoàn công nghệ HP

Bởi vậy, lợi thế của nhân sự trong môi trường làm việc có AI không đơn thuần nằm ở việc biết sử dụng bao nhiêu công cụ. Khả năng kết hợp công nghệ với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn mới quyết định chất lượng công việc.

Cách nhìn này cũng tác động đến chính sách phát triển nhân sự. Thay vì xem năng lực công nghệ và thâm niên là hai tiêu chí cạnh tranh, doanh nghiệp có thể khai thác sự bổ trợ giữa các nhóm nhân sự. Người trẻ có cơ hội chia sẻ cách sử dụng công cụ mới; người có kinh nghiệm đóng góp kiến thức ngành nghề và khả năng đánh giá kết quả.

Điều đó đặc biệt có ý nghĩa khi AI có thể tạo ra câu trả lời hoặc đề xuất dựa trên dữ liệu được cung cấp. Công cụ giúp rút ngắn thời gian xử lý nhưng chất lượng đầu ra vẫn phụ thuộc vào cách đặt vấn đề, dữ liệu đầu vào và khả năng kiểm chứng của người sử dụng.

Tổ chức lại cách làm việc

Dù nhân sự được trang bị tốt, AI vẫn khó mang lại hiệu quả đột phá nếu doanh nghiệp chỉ cấy ghép công nghệ vào từng tác vụ rời rạc. Ông McQuarrie chia sẻ ngay cả HP cũng từng có giai đoạn ứng dụng AI theo từng bước công việc đơn lẻ, trước khi nhận ra hướng đi đúng phải là tái thiết kế toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối.

Khác biệt nằm ở mục tiêu triển khai. Tự động hóa một thao tác có thể giúp tiết kiệm thời gian tại một khâu nhưng chưa chắc cải thiện hiệu quả của cả quy trình. Doanh nghiệp cần xem xét cách công việc được thiết kế, thông tin được chuyển giao và các bộ phận phối hợp với nhau trước khi xác định AI có thể hỗ trợ ở đâu.

Cách tiếp cận này cũng gắn với việc giải phóng nhân viên khỏi những công việc lặp lại hoặc ít tạo ra giá trị. Khi AI có thể hỗ trợ tổng hợp thông tin, chuẩn bị báo cáo và xử lý một số tác vụ thường xuyên, người lao động có thêm thời gian dành cho những phần việc đòi hỏi chuyên môn, đánh giá và tương tác giữa con người.

AI đang làm thay đổi cách quyền lực được hình thành và sử dụng trong doanh nghiệp.

Tại HP, ông McQuarrie cho biết công ty triển khai các chương trình AI masterclass nhằm trang bị kiến thức cho nhân viên. Khoảng 95–96% nhân viên toàn cầu của HP đã được tiếp cận AI agent trên thiết bị. Con số này cho thấy cách doanh nghiệp đưa công cụ AI đến gần hơn với hoạt động thường ngày của đội ngũ, thay vì giới hạn việc ứng dụng trong một nhóm chuyên trách.

Việc phổ cập công cụ cũng kéo theo yêu cầu quản trị mới. Nhân viên cần hiểu AI có thể được sử dụng trong phạm vi nào, dữ liệu nào được phép truy cập và những quyết định nào cần có sự kiểm tra của con người.

Với AI agent, vấn đề càng rõ khi công cụ có thể thực hiện nhiều bước công việc theo chỉ dẫn, đòi hỏi doanh nghiệp xác định giới hạn hoạt động và cơ chế giám sát phù hợp.

Đây cũng là lý do ứng dụng AI không thể tách rời việc thiết kế lại trách nhiệm. Khi một phần công việc được giao cho công cụ, doanh nghiệp cần xác định ai kiểm tra kết quả, ai xử lý sai sót và ai chịu trách nhiệm đối với quyết định cuối cùng. Công nghệ có thể đảm nhận thêm tác vụ nhưng trách nhiệm quản trị vẫn phải được phân định trong tổ chức.

Nhìn từ những chia sẻ của lãnh đạo HP, AI đang làm thay đổi cách quyền lực được hình thành và sử dụng trong doanh nghiệp. Thông tin được tiếp cận rộng hơn, năng lực phân tích đến gần nhân viên hơn, còn vai trò của quản lý cần dịch chuyển khỏi việc kiểm soát luồng báo cáo để tập trung vào phán đoán, điều phối và phát triển con người.

Sự chuyển dịch ấy không diễn ra chỉ bằng việc trang bị thêm công cụ. Doanh nghiệp cần điều chỉnh quy trình, cách phối hợp và cơ chế chịu trách nhiệm để AI thực sự trở thành năng lực chung của tổ chức.