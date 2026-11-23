Con muốn xem tivi phải trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Trong thời đại các thiết bị điện tử ngày càng phổ biến, việc kiểm soát thời gian sử dụng tivi, điện thoại của trẻ trở thành nỗi trăn trở của nhiều phụ huynh. Không ít gia đình phải áp dụng những quy định nghiêm ngặt, thậm chí xảy ra mâu thuẫn khi yêu cầu con tắt thiết bị để tập trung học tập.

Tuy nhiên, một ông bố tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) lại lựa chọn cách tiếp cận khác biệt: Biến chiếc tivi trong nhà thành một thiết bị vừa giải trí, vừa kiểm tra kiến thức. Câu chuyện được đài truyền hình Thâm Quyến đưa tin ngày 11/11 nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt từ các phụ huynh đang tìm cách kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử của con mình.

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông làm nghề tài xế đã tự cải tiến hệ thống tivi, cài đặt ứng dụng với chế độ "trả lời câu hỏi để mở khóa".

Cụ thể, cứ sau 10 phút phát chương trình, màn hình tivi sẽ tự động bị che phủ bởi một câu hỏi trắc nghiệm. Muốn tiếp tục xem, đứa trẻ bắt buộc phải sử dụng điều khiển từ xa để lựa chọn đáp án chính xác.

Ảnh minh hoạ

Nếu trả lời đúng, chương trình đang xem sẽ lập tức được phát tiếp. Ngược lại, nếu chọn sai, màn hình sẽ tạm dừng trong một phút trước khi chuyển sang câu hỏi khác. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ không thể tiếp tục xem tivi nếu chưa vượt qua phần kiểm tra.

Đáng chú ý, các câu hỏi không được đưa ra ngẫu nhiên mà được người cha thiết kế dựa trên chương trình học thực tế của con. Nội dung trải rộng từ ngữ văn, toán học đến tiếng Anh và một số môn học khác.

Người cha cho biết hệ thống được xây dựng dựa trên sách giáo khoa và tiến độ giảng dạy tại trường, bảo đảm các câu hỏi phù hợp với kiến thức trẻ đã học, không vượt quá chương trình.

Ngoài ra, ông còn loại bỏ những quảng cáo xuất hiện khi khởi động tivi, thay thế bằng hệ thống câu hỏi nhằm tận dụng thời gian giải trí để giúp con ôn tập kiến thức.

Cuộc "đấu trí" giữa hai cha con khiến dân mạng thích thú

Dù được người cha kỳ vọng sẽ giúp con hạn chế xem tivi quá lâu, phương pháp này ban đầu vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chính đứa trẻ.

Theo truyền thông địa phương, hai cha con thậm chí đã trải qua một cuộc "đấu trí" khá thú vị. Người cha cho phép con tìm cách vượt qua hệ thống, còn bản thân liên tục tìm kiếm và khắc phục những lỗ hổng mà con phát hiện.

Trong lần đầu tiên gặp câu hỏi bất ngờ xuất hiện trên màn hình, đứa trẻ nhất quyết không chịu trả lời. Thay vì làm bài, em tìm cách ngắt nguồn điện rồi khởi động lại tivi với hy vọng có thể bỏ qua phần kiểm tra.

Tuy nhiên, cách này nhanh chóng bị người cha phát hiện. Ông lập tức nâng cấp hệ thống, thiết lập chế độ hiển thị câu hỏi ngay khi khởi động nếu yêu cầu trước đó chưa được hoàn thành.

Sau nhiều lần tìm cách "lách luật" nhưng không thành công, đứa trẻ dần thay đổi thái độ. Từ chỗ phản đối, không chịu hợp tác, em bắt đầu chấp nhận việc trả lời câu hỏi như một điều kiện để tiếp tục xem chương trình yêu thích.

Hiện tại, cậu bé đã có thể ngồi trước tivi và tự giác lựa chọn đáp án mỗi khi hệ thống đưa ra câu hỏi.

Dù vậy, người cha cho rằng phương pháp này vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Ông dự định tiếp tục nâng cấp hệ thống, tăng dần độ khó của các câu hỏi để phù hợp với khả năng học tập của con.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú trước sự sáng tạo của ông bố. Một số người hài hước nhận xét rằng đây mới là kiểu "quảng cáo bật lên trên tivi" mà phụ huynh mong muốn. Không ít người còn đề nghị ông chia sẻ hướng dẫn cài đặt để có thể áp dụng với con mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, một số ý kiến cũng bày tỏ lo ngại rằng việc buộc trẻ trả lời câu hỏi học tập ngay trong thời gian giải trí có thể vô tình làm gia tăng áp lực.

Theo những người này, trẻ em cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự sau giờ học. Nếu mọi hoạt động giải trí đều gắn với yêu cầu học tập, trẻ có thể dần hình thành tâm lý đối phó, thay vì chủ động tiếp thu kiến thức.

Dù còn nhiều quan điểm trái chiều, cách làm của ông bố Thâm Quyến vẫn khiến nhiều phụ huynh quan tâm, nhất là trong bối cảnh việc trẻ dành quá nhiều thời gian trước màn hình đang trở thành vấn đề phổ biến ở nhiều gia đình.