Ảnh chụp màn hình từ một video cho thấy TeCoBot đang hoạt động. Ảnh: Getty.

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Robot thích ứng (Adaptive Robotics Lab) của Đại học bang Colorado, Mỹ, đã phát triển một loại robot có khả năng uốn cong, gắp vật thể và kết nối với những robot khác để tạo thành một cỗ máy mới. Mang tên TeCoBot, hệ thống gợi liên tưởng đến những robot hợp thể trong loạt phim "Transformers" và các robot siêu nhỏ Microbots trong phim Big Hero 6.

Mỗi robot TeCoBot dài khoảng 59 cm nhưng có trọng lượng rất nhẹ. Chúng có thể hoạt động độc lập hoặc đóng vai trò như một mô-đun để lắp ghép thành những cấu trúc lớn hơn.

Khác với robot truyền thống sử dụng cánh tay cứng cùng các khớp nối ở khuỷu và những vị trí khác, TeCoBot có thân cấu trúc mềm dẻo, cho phép thay đổi hình dạng liên tục.

Nhờ thiết kế này, mỗi robot có thể thu ngắn, kéo dài và uốn cong theo nhiều hướng. Chúng cũng có khả năng kẹp, giữ vật thể ở cả hai đầu. Các thử nghiệm cho thấy TeCoBot có thể bò, lăn, leo trèo và đặc biệt là kết nối với những robot TeCoBot khác để tạo thành một hệ thống mới.

TeCoBot có thể kết hợp thành nhiều cấu hình robot

Các nhà nghiên cứu gọi năng lực này là task-adaptive morphology (hình thái thích ứng theo nhiệm vụ), tức khả năng thay đổi cấu trúc vật lý của máy móc để phù hợp với công việc cụ thể.

Chẳng hạn, một robot đơn lẻ có thể được sử dụng để gắp một vật thể. Nhưng khi kết nối ba hoặc bốn robot với nhau, chúng có thể tạo thành cấu trúc hình vòng, một cỗ máy có khả năng bước đi hoặc một cánh tay thao tác dài hơn.

Nền tảng của thiết kế này là nguyên lý kết cấu tensegrity (cấu trúc căng chịu lực), trong đó các thành phần chịu lực kéo và lực nén phối hợp để duy trì hình dạng của toàn bộ cấu trúc.

Trong mỗi TeCoBot, các thanh sợi carbon được tích hợp vào một mạng lưới đàn hồi. Ba dây cáp chạy dọc thân robot, được điều khiển bằng động cơ.

Khi cả ba dây cáp được kéo với lực tương đương, robot co ngắn theo chiều dài, tương tự cách một chiếc đàn xếp được ép lại. Ngược lại, nếu một dây cáp được kéo mạnh hơn hai dây còn lại, phần thân ở phía đó sẽ co ngắn nhiều hơn, khiến robot uốn cong về hướng tương ứng.

Bằng cách điều chỉnh lực căng trên từng dây cáp, robot có thể uốn theo nhiều hướng mà không cần sử dụng bản lề hay các khớp xoay cơ học thông thường.

Một ưu điểm khác là thân robot có tính biến dạng đàn hồi, nghĩa là có thể thay đổi hình dạng khi chịu tác động từ bên ngoài. Nhờ đó, TeCoBot có khả năng hấp thụ va chạm và thích nghi với những bề mặt không bằng phẳng mà không cần hệ thống điều khiển phải lập tức điều chỉnh sau mỗi lần tiếp xúc.

Khả năng kết hợp với các robot khác cũng mở ra tiềm năng ứng dụng trong những nhiệm vụ như tìm kiếm và cứu hộ. Mỗi robot có thể tự di chuyển qua các khe hẹp, sau đó kết nối với những robot khác khi cần vượt chướng ngại vật hoặc thao tác với các vật thể.

Thay vì phải sử dụng một loại máy hoàn toàn khác cho từng nhiệm vụ, các robot có thể liên kết với nhau và thay đổi hình dạng tổng thể của cả hệ thống. Một đặc điểm đáng chú ý nữa là TeCoBot được mô tả có khả năng hoạt động tự chủ, dù vẫn tồn tại những giới hạn nhất định.

Vẫn cần con người điều khiển phần lớn hoạt động

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh khả năng tự động kết nối của TeCoBot. Tuy nhiên, phần lớn chuyển động và nhiệm vụ phối hợp giữa các robot hiện vẫn cần con người điều khiển.

Khả năng tự đánh giá tình huống, lựa chọn cấu hình phù hợp và hoàn thành những nhiệm vụ chưa từng được lập trình trước vẫn chưa được chứng minh.

Bên cạnh tiềm năng ứng dụng, TeCoBot cũng còn một số hạn chế. Đầu tiên là khả năng chịu tải. Do có trọng lượng nhẹ, hiện chưa rõ mỗi robot có thể nâng hoặc di chuyển vật nặng đến mức nào, ngay cả khi nhiều robot được kết nối với nhau.

Thời gian hoạt động của hệ thống cũng là một dấu hỏi. Những thao tác như di chuyển và kẹp giữ vật thể có thể tiêu thụ lượng năng lượng đáng kể, ảnh hưởng đến thời gian vận hành trước khi cần sạc hoặc thay nguồn điện.

Ngoài ra, khả năng phối hợp đồng thời của một số lượng lớn robot vẫn chưa được làm rõ. Độ bền của hệ thống khi hoạt động trong thời gian dài cũng cần được kiểm chứng thêm.

Theo IE