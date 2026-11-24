Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, quy tụ đông đảo đại biểu hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, trí thức trong cả nước.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong sự nghiệp kiến thiết quốc gia. Người khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng ấy vượt lên ý nghĩa của một lời hiệu triệu tại một thời điểm lịch sử, trở thành quan điểm có giá trị lâu dài, định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ.

Cây chè và văn hóa trà không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là biểu tượng truyền thống, quảng bá hình ảnh Thái Nguyên đến bạn bè trong và ngoài nước. Ảnh: Quang Khải

Nhìn lại sau 8 thập kỷ, lời căn dặn của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh quốc gia và khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Từ tầm nhìn đó, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định yêu cầu phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Điểm nhấn đặc biệt của năm 2026 là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 24-11. Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24-11 hằng năm chính thức được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Việc lựa chọn ngày 24-11 mang ý nghĩa sâu sắc: Ngày kỷ niệm sự kiện lịch sử khai mở một tầm nhìn lớn về văn hóa cũng trở thành ngày hội chung để toàn dân tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Đó không đơn thuần là việc bổ sung một ngày kỷ niệm vào lịch hoạt động văn hóa của đất nước mà quan trọng hơn, đây là sự khẳng định bằng chủ trương và chính sách rằng văn hóa phải hiện diện trong đời sống thường nhật, trở thành nhu cầu tự thân, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân.

Mặt khác, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, phát triển văn hóa cũng đứng trước những yêu cầu mới. Không gian mạng mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đưa di sản và các sản phẩm văn hóa sáng tạo đến với công chúng toàn cầu, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức trước sự xâm nhập của những sản phẩm độc hại, thông tin sai lệch, xu hướng lai căng và nguy cơ mai một bản sắc.

Bởi vậy, bảo tồn không có nghĩa là khép mình trong quá khứ, hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan. Cần chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên nền tảng giữ gìn bản sắc, lấy con người làm trung tâm, sáng tạo làm động lực và công nghệ làm phương tiện để những giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa.

Việc gìn giữ những điệu múa dân gian là cách trao truyền bản sắc văn hóa cho thế hệ mai sau. Ảnh: Quang Khải.

Văn hóa cũng không thể chỉ được nhìn nhận trong phạm vi hoạt động của ngành Văn hóa hay trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đó là công việc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Từ văn hóa trong Đảng, văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp đến văn hóa học đường, văn hóa gia đình, văn hóa ứng xử nơi công cộng. Từ việc gìn giữ tiếng nói, trang phục, phong tục tốt đẹp của các dân tộc đến xây dựng môi trường sống văn minh, nhân ái, kỷ cương - tất cả đều góp phần tạo nên diện mạo và sức mạnh của một nền văn hóa tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc.

Với Thái Nguyên - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ bản sắc văn hóa các dân tộc và những giá trị lịch sử đặc sắc - tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Đó là bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, gìn giữ bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khơi dậy giá trị văn hóa trà và các sản phẩm văn hóa đặc trưng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở.

Quan trọng hơn, phải để người dân thực sự trở thành chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa, để văn hóa thấm sâu vào từng cộng đồng, trở thành sức mạnh kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với tương lai.

Có thể thấy, nếu 80 năm trước, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất đã mở ra một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử văn hóa dân tộc, thì 80 năm sau, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước tiếp tục khẳng định tầm vóc và sức sống của văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.