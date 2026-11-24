Các đại biểu dự Lễ động thổ dự án.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Giang 2; Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Ngày 10-9-1959, tại khu vực đầu cầu Gạc Đì, công trình mở đường Hạnh Phúc Hà Giang – Đồng Văn chính thức được khởi công. Đây là dấu mốc lịch sử ghi dấu tinh thần đoàn kết, ý chí và sự hy sinh của đồng bào các dân tộc cùng lực lượng thanh niên xung phong trong hành trình mở con đường lên Cao nguyên đá Đồng Văn. Năm 2019, địa điểm này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.

Dự án có tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035 và các nguồn vốn khác; thời gian thực hiện trong năm 2026–2027. Các hạng mục chính gồm: tôn tạo mặt bằng theo ba cấp, xây dựng hệ thống kè, khu trưng bày, khu dịch vụ, nhà vệ sinh, sân, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và các công trình phụ trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Giang 2 nhấn mạnh, việc triển khai dự án thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đã cống hiến sức lực, trí tuệ và tuổi thanh xuân để làm nên con đường Hạnh Phúc. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm dừng chân văn hóa phục vụ du khách khi khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn. Đồng chí đề nghị các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai công trình đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ, chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử địa điểm khởi công mở đường hạnh phúc Hà Giang – Đồng Văn kết hợp công viên cây xanh công cộng.