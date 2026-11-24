Tối 23-11, UBND xã Trung Khánh Vĩnh tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Trung Khánh Vĩnh – Hội tụ sắc màu văn hóa”. Không chỉ là sân chơi giao lưu văn nghệ, chương trình còn mang đến không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa tình yêu đối với những giá trị truyền thống.

Rộn ràng đêm hội

Bước vào chương trình, khu vực công viên thôn Hòn Lay rộn ràng tiếng nhạc, lời ca và những tràng pháo tay cổ vũ. Đông đảo người dân địa phương có mặt từ sớm, háo hức chờ đón các tiết mục biểu diễn. Dưới ánh đèn sân khấu, những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, điệu múa uyển chuyển cùng âm thanh cồng chiêng, mã la ngân vang tạo nên không khí vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội.

Ông Nguyễn Thư Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh cho biết, văn hóa là cội nguồn sức sống, sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh, khí phách và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống mà còn hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để mỗi người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng đời sống văn hóa.

Không chỉ đến thưởng thức văn nghệ, người dân còn được hòa mình vào không gian giao lưu, gặp gỡ và chia sẻ niềm tự hào về bản sắc văn hóa quê hương. Với bà H'Blanh (thôn Hòn Lay), hội diễn là dịp thưởng thức những tiết mục đặc sắc, qua đó cảm nhận rõ hơn sự phong phú trong đời sống văn hóa địa phương. Bà H'Blanh chia sẻ: “Được xem các đội văn nghệ biểu diễn, tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Tôi ấn tượng với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, nhất là tiếng cồng chiêng, mã la và những điệu múa truyền thống”.

Hoạt cảnh hát múa “Hồn đại ngàn – Lời ca tự nguyện” của đội Trường Mầm non Hoa Phượng.

Hội diễn quy tụ 10 đội văn nghệ đến từ các thôn, trường học và lực lượng vũ trang xã. Trên sân khấu, những tiết mục mang âm hưởng truyền thống đan xen với các ca khúc, điệu múa hiện đại, tạo nên sự phong phú cho đêm hội. Đội văn nghệ thôn Cà Thiêu mang đến tiết mục “Những cô gái Raglai”; đội thôn Ba Cẳng thể hiện điệu múa quạt qua tiết mục “Bức tranh xuân”; đội Ban Chỉ huy Quân sự xã biểu diễn “Hào khí Việt Nam”. Trong khi đó, đội Công an xã trình diễn tốp ca “Hành khúc Công an nhân dân”, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ.

Tiết mục “Hòa tấu cồng chiêng” của đội thôn Hòn Lay.

Tiết mục hát múa “Hào khí Việt Nam” của đội Ban Chỉ huy Quân sự xã Trung Khánh Vĩnh.

Các đội văn nghệ trường học cũng tạo dấu ấn với những tiết mục được dàn dựng phù hợp lứa tuổi như “Việt Nam tinh hoa” của đội Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, “Múa ngày mùa” của Trường Tiểu học và THCS Khánh Trung, “Hồn đại ngàn – Lời ca tự nguyện” của Trường Mầm non Hoa Phượng.

Đông đảo người dân đến thưởng thức đêm hội.

Đội văn nghệ thôn Hòn Lay mang đến chương trình hòa tấu cồng chiêng kết hợp hát múa, tái hiện không gian văn hóa Ê Đê với những sinh hoạt cộng đồng như giã gạo, uống rượu cần. Tiết mục “Độc lập Buôn Kcu Măn” của thôn Suối Cá và “Xương máu cha ông” của đội văn nghệ thôn Sông Giang cũng mang đến những câu chuyện, cảm xúc về quê hương và truyền thống cách mạng.

Gắn kết và lan tỏa giá trị văn hóa

Với các đội tham gia, hội diễn không chỉ là dịp thể hiện khả năng văn nghệ mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi, góp sức vào hoạt động văn hóa chung của địa phương. Chiến sĩ dân quân Cao Văn Cảnh (thành viên đội văn nghệ Ban Chỉ huy Quân sự xã) chia sẻ: “Được tham gia hội diễn là niềm vui, đồng thời là dịp để chúng tôi giao lưu, học hỏi với các đội văn nghệ trên địa bàn. Qua hội diễn, chúng tôi không chỉ muốn thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, hình ảnh người chiến sĩ mà còn mong góp một phần nhỏ vào việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương”.

Người dân tham gia giao lưu biểu diễn văn nghệ bên ánh lửa trại.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng bên ánh lửa trại, với tiếng cồng chiêng, mã la ngân vang cùng những điệu múa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Không gian đêm hội tái hiện sinh động những nét văn hóa đặc trưng, tạo cơ hội để người dân gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm tự hào về bản sắc quê hương. Những thanh âm quen thuộc, những điệu múa được trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Trường Mầm non Hoa Phượng.

Sự tham gia của 10 đội văn nghệ thể hiện sự chung tay của nhiều thành phần trong xã hội đối với hoạt động văn hóa ở cơ sở. Từ người biểu diễn đến các thành viên hỗ trợ tập luyện, dàn dựng và phục vụ chương trình, tất cả cùng góp sức tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đặc biệt, sự góp mặt của các trường học giúp khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ, qua đó bồi đắp hiểu biết và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa mà cha ông đã trao truyền.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội.

Bà Cao Thị Ngọc Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh cho biết, Trung Khánh Vĩnh là mái nhà chung của đồng bào các dân tộc Kinh, Raglai, Ê Đê, Tày, Nùng… Mỗi dân tộc có những nét đặc trưng riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú của địa phương. Hội diễn là dịp để những giá trị đó được giới thiệu, lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, địa phương mong muốn mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và người dân có những hành động thiết thực trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, từ bảo tồn tiếng chiêng, điệu múa, phong tục tốt đẹp đến xây dựng nếp sống văn minh.

Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội tham gia. Trong đó, đội Trường Mầm non Hoa Phượng giành giải nhất.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng xã Trung Khánh Vĩnh năm 2026 không chỉ tạo nên một đêm sinh hoạt văn hóa sôi nổi mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những thanh âm cồng chiêng, mã la hòa cùng lời ca, điệu múa trong đêm hội đã tái hiện bức tranh văn hóa đa sắc màu, cho thấy sức sống và sự tiếp nối các giá trị truyền thống trên mảnh đất Trung Khánh Vĩnh.