Ngày 24-11-2026, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và chuỗi hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ dấu mốc giàu ý nghĩa này, điều cần hướng tới không chỉ là một ngày hội rực rỡ, mà là những thay đổi bền bỉ để mọi người dân được tiếp cận, sáng tạo, thực hành và sống cùng các giá trị văn hóa.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, có những ngày kỷ niệm để chúng ta nhớ về quá khứ; cũng có những dấu mốc giúp nhìn rõ hơn con đường phía trước. Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 mang cả hai ý nghĩa ấy. Tám mươi năm trước, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đó không chỉ là một lời căn dặn về vị trí của văn hóa, mà còn là tầm nhìn về sức mạnh tinh thần quyết định khả năng trường tồn và phát triển của đất nước.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã cụ thể hóa nhận thức ấy bằng những định hướng và cơ chế chính sách quan trọng. Việc xác lập ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương; quy định về miễn hoặc giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cho thấy văn hóa đang được đặt gần hơn với quyền lợi và nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Cùng với chủ trương bảo đảm nguồn lực đầu tư cho văn hóa, đây là bước chuyển từ khẳng định vai trò sang tạo điều kiện để văn hóa phát triển.

Phát biểu tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13-7-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Văn hóa không chỉ soi đường cho mỗi con người, mà còn định hướng con đường phát triển của cả dân tộc”. Thông điệp ấy gợi ra một đòi hỏi lớn: Phát triển văn hóa phải đi vào từng quyết sách, từng không gian sống, chứ không thể chỉ được đo bằng số sự kiện, quy mô sân khấu hay lượng khách đến tham dự.

Một người công nhân có thể tìm được thư viện hoặc không gian sinh hoạt văn hóa sau giờ làm; một em nhỏ ở miền núi được học nhạc, vẽ tranh, tìm hiểu di sản của cộng đồng; người cao tuổi có nơi gặp gỡ, truyền dạy ký ức và tri thức; những gia đình ở khu dân cư mới có không gian công cộng để cùng sẻ chia và kết nối. Những điều bình dị ấy chính là biểu hiện cụ thể của một nền văn hóa vì con người. Sự phát triển sẽ thiếu chiều sâu nếu đời sống vật chất được cải thiện mà đời sống tinh thần vẫn còn nhiều khoảng trống.

Bởi vậy, 24-11 cần là lời nhắc về trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các thiết chế văn hóa và từng cộng đồng: Chúng ta dành một ngày để tôn vinh văn hóa, nhưng phải dành cả năm để chăm lo cho văn hóa. Một ngày lễ thực sự có ý nghĩa khi nó khởi đầu những thay đổi được người dân cảm nhận trong những ngày còn lại của đời sống.

Không khó bắt gặp những chương trình đầu tư công phu nhưng người dân chủ yếu đến xem, vỗ tay rồi ra về. Các hoạt động ấy có giá trị, song nếu chỉ dừng ở thưởng thức thì chúng ta mới khơi mở một phần tiềm năng văn hóa. Mỗi người dân đều mang trong mình những câu chuyện, ký ức, tri thức, phong tục, tài năng và khả năng sáng tạo. Khi người dân chỉ được xem những gì đã chuẩn bị sẵn, sức sáng tạo từ cộng đồng chưa được đánh thức đầy đủ.

Đổi mới trước hết phải bắt đầu từ tư duy: Chuyển từ “tổ chức cho người dân” sang “tổ chức cùng người dân”. Thay vì chỉ quyết định chương trình từ trên xuống, cơ quan tổ chức cần dành chỗ cho người dân đề xuất ý tưởng, cùng thiết kế nội dung, góp sức thực hiện và đánh giá kết quả. Đó là sự chuyển dịch từ một sự kiện có công chúng đến một sinh hoạt văn hóa thuộc về cộng đồng; từ thụ hưởng thụ động đến thực hành và đồng sáng tạo.

Ảnh: Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ở một tổ dân phố, ngày hội có thể bắt đầu bằng triển lãm ảnh do chính các gia đình đóng góp, kể câu chuyện hình thành khu phố qua nhiều thế hệ. Ở một làng nghề, nghệ nhân có thể hướng dẫn học sinh tự tay làm một sản phẩm, hiểu sự công phu và đạo lý nghề nghiệp ẩn trong từng công đoạn. Tại trường học, các em không chỉ nghe giới thiệu về dân ca, nghệ thuật truyền thống mà được hát, được diễn, được sáng tạo cách kể mới. Trên không gian số, người trẻ có thể ghi lại lời kể của ông bà, dựng bản đồ ký ức của làng, số hóa tư liệu gia đình và chia sẻ với cộng đồng. Những việc không quá lớn nhưng có khả năng tạo nên sự gắn bó lâu dài.

Không thể có một Ngày Văn hóa Việt Nam thật sự của toàn dân nếu người lao động làm việc theo ca, người khuyết tật, trẻ em ở địa bàn khó khăn hay đồng bào vùng sâu, vùng xa vẫn đứng ngoài các hoạt động. Vì thế, chương trình phải đa dạng về thời gian, địa điểm, hình thức tham gia; thiết chế văn hóa cần mở cửa linh hoạt; hoạt động lưu động, thư viện số, biểu diễn cộng đồng, trải nghiệm trực tuyến cần được tổ chức phù hợp với từng nhóm công chúng. Quyền thụ hưởng văn hóa không nên phụ thuộc quá nhiều vào địa chỉ cư trú hay điều kiện kinh tế của mỗi gia đình.

Văn hóa, khi được vun đắp từ cơ sở, cũng chính là một thành tố của sức mạnh bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa.

Với các đơn vị quân đội, đồn biên phòng, các địa bàn biên giới, hải đảo, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và gắn bó với Nhân dân càng có ý nghĩa sâu sắc. Những buổi giao lưu văn nghệ quân - dân, hoạt động đọc sách, giới thiệu lịch sử địa phương, giữ gìn tiếng nói, làn điệu và phong tục tốt đẹp của đồng bào không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn bồi đắp tình đoàn kết, niềm tin và ý thức bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa, khi được vun đắp từ cơ sở, cũng chính là một thành tố của sức mạnh bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa.

Muốn các sáng kiến ấy có sức sống, cần có cơ chế khuyến khích nhỏ nhưng thiết thực: Hỗ trợ kinh phí minh bạch cho nhóm sáng tạo cộng đồng; tạo điều kiện sử dụng nhà văn hóa, trường học, thư viện, công viên; kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân với thanh niên, học sinh và doanh nghiệp; hình thành những nhóm tình nguyện làm công tác văn hóa. Cùng với đó, cách đánh giá cũng phải đổi mới. Không chỉ hỏi đã tổ chức bao nhiêu cuộc biểu diễn, cần hỏi bao nhiêu người trực tiếp tham gia, có bao nhiêu ý tưởng được tiếp tục, cộng đồng gắn bó hơn ra sao. Sân khấu có thể khép lại sau một đêm, nhưng năng lực sáng tạo được đánh thức thì có thể ở lại rất lâu.

Có một câu hỏi đáng suy nghĩ: Vì sao nhiều người sống gần một bảo tàng nhưng chưa từng biết phía sau những phòng trưng bày là công việc âm thầm của người làm bảo quản; vì sao khán giả yêu một vở diễn mà ít có cơ hội hiểu công sức của người thiết kế phục trang, dựng cảnh; vì sao có những ngôi đình, công trình cổ hay xưởng nghề nằm ngay trong làng nhưng thế hệ trẻ lại thấy xa lạ? Khoảng cách ấy không hẳn do công chúng thiếu quan tâm, mà đôi khi bởi chúng ta chưa tạo đủ những con đường để họ đến gần di sản.

Bởi vậy, một hướng đi đáng khích lệ là mở rộng khả năng tiếp cận các không gian văn hóa vốn ít được biết đến: Kho hiện vật bảo tàng, hậu trường nhà hát, công trình kiến trúc cổ, đình làng, xưởng nghề truyền thống. Nhưng cần phân biệt thật rạch ròi giữa “mở rộng quyền tiếp cận” và “mở cửa không giới hạn”. Không gian lưu giữ hiện vật quý, các khu vực có yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, phòng cháy chữa cháy hoặc những khu vực tín ngưỡng đặc biệt không thể đón khách theo cách thông thường. Một trải nghiệm hấp dẫn hôm nay không được đánh đổi bằng sự tổn hại di sản của nhiều thế hệ.

Hiện nay, nhiều di sản đã được “đánh thức” bằng các hoạt động gắn với đời sống đương đại.

Giải pháp đầu tiên là phân loại không gian theo khả năng tiếp cận và mức độ rủi ro. Khu vực có điều kiện phù hợp có thể tổ chức tham quan định kỳ theo nhóm nhỏ, đăng ký trước và có người hướng dẫn; khu vực hạn chế có thể bố trí hành lang quan sát, phòng trải nghiệm chuyên đề, giao lưu với chuyên gia; nơi không thích hợp cho khách vào trực tiếp thì sử dụng tư liệu số, ảnh độ phân giải cao, mô hình 3D hoặc hình thức tham quan ảo. Với nhà hát, có thể tổ chức chương trình “một ngày sau cánh gà” theo lịch riêng; với làng nghề, cần bảo vệ bí quyết nghề, an toàn lao động và quyền lợi của nghệ nhân; với đình làng, di tích kiến trúc, phải tính đến sức chịu tải của công trình và sự đồng thuận của cộng đồng.

Từ đây có thể thí điểm mô hình “Không gian văn hóa mở” tại một số bảo tàng, nhà hát, di tích và làng nghề đủ điều kiện. Mỗi điểm cần có phương án về lượng khách, tuyến tham quan, an toàn hiện vật, trách nhiệm quản lý và kinh phí bảo dưỡng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, bảo đảm chuẩn mực bảo tồn; các tổ chức xã hội, trường học và doanh nghiệp có thể tham gia tổ chức trải nghiệm phù hợp; cộng đồng nắm giữ và thực hành di sản phải có tiếng nói thực chất trong quyết định cách thức mở cửa. Không thể phát huy giá trị di sản nếu người gìn giữ di sản bị đặt ra ngoài quá trình ấy.

Điều quan trọng là không chỉ mở cửa vào một ngày rồi lại đóng kín. Từ Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương có thể hình thành lịch hoạt động thường kỳ: Mỗi tháng một ngày khám phá bảo tàng theo chuyên đề, một buổi gặp gỡ nghệ nhân, một chương trình tìm hiểu hậu trường sân khấu, một hành trình học lịch sử và văn hóa địa phương. Thí điểm phải đi đôi với đánh giá tác động đối với di sản, chất lượng trải nghiệm và lợi ích cộng đồng; điều gì phù hợp thì nhân rộng, điều gì có nguy cơ thì điều chỉnh kịp thời.

Một dân tộc mạnh không chỉ bởi những gì đã làm được, mà còn bởi những giá trị biết giữ gìn và trao truyền. Khi đứa trẻ tự hào kể về di tích quê mình, khi người công nhân tìm được niềm vui trong một không gian đọc sách, khi người nghệ nhân thấy tri thức được lớp trẻ trân trọng, khi những người lính và Nhân dân cùng cất lên một làn điệu quê hương, văn hóa đang hiện diện bằng sức sống cụ thể nhất. Mong rằng từ ngày 24-11 đầu tiên này, chúng ta không chỉ mở thêm những cánh cửa của bảo tàng, nhà hát, di tích, mà còn mở rộng những cánh cửa trong nhận thức và hành động, để văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và niềm hạnh phúc trong mỗi ngày sống của người Việt Nam.

Nội dung: PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ảnh: Trọng Hải, Báo quân đội nhân dân, nhandan.vn, TTXVN, vanmieunighttour.com, dangcongsan.vn

Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC