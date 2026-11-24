Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Ngay từ sáng 24.11, khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đã rộn ràng bước chân của các gia đình đa thế hệ, các đoàn học sinh, sinh viên cùng nhiều du khách quốc tế.

Chính sách miễn phí vé vào cửa nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 đã tạo sức hút lớn, biến nơi đây thành một trong những điểm hẹn văn hóa, trải nghiệm nhộn nhịp tại Thủ đô trong ngày đặc biệt này.

Không khí tham quan diễn ra sôi nổi nhưng vẫn giữ được nét văn minh, trật tự. Nhiều bạn trẻ diện trang phục truyền thống rạng rỡ lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm bên các nếp nhà sàn, trong khi các bậc phụ huynh tranh thủ dẫn con nhỏ đi từng khu trưng bày để giới thiệu về bức tranh đa sắc màu của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S.

Khách tham quan tìm hiểu hiện vật tại khu trưng bày trong nhà

Tại bảo tàng, công chúng được đắm mình trong hai không gian trưng bày chính gồm khu vực trong nhà và khu vực ngoài trời, nơi giới thiệu toàn diện đời sống, văn hóa, phong tục, kiến trúc và sinh hoạt đặc trưng của các dân tộc Việt Nam.

Nếu không gian trong nhà gây ấn tượng bằng hệ thống hiện vật, trang phục, nông cụ và tư liệu phong phú được bài trí khoa học, thì vườn kiến trúc ngoài trời lại mở ra một thế giới sống động với nhà rông Tây Nguyên cao vút, nhà dài Ê Đê, nhà trình tường của người Hà Nhì hay nhà mồ Cơ Tu giữa thảm cây xanh mát.

Không gian vườn ngoài trời thu hút đông đảo công chúng đến khám phá các nếp nhà

Đặc biệt, sức hấp dẫn của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 còn nằm ở chuỗi hoạt động tương tác giúp di sản “bước ra” khỏi tủ kính để chạm tới mọi giác quan của người xem.

Tại Phòng Khám phá, các em nhỏ hào hứng bước vào hành trình trải nghiệm đa giác quan thông qua việc tìm hiểu đồ chơi dân gian, khám phá nét mộc mạc của tranh dân gian Đông Hồ, trực tiếp thử tài điều khiển múa rối tay và tương tác tìm hiểu kiến thức văn hóa trên các màn hình hiện đại.

Ngay bên cạnh, khu vực Phòng Đa phương tiện cũng thu hút đông đảo người xem bởi hoạt động khám phá thanh âm di sản đầy lôi cuốn. Tại đây, khách tham quan được theo dõi những thước phim ngắn giàu cảm xúc về lễ hội truyền thống, lắng nghe âm thanh mộc mạc của các loại nhạc cụ dân tộc qua hệ thống “Hộp âm nhạc” và hào hứng thử tài hát dân ca của nhiều vùng miền.

Người dân và du khách hào hứng tham gia trò chơi truyền thống

Bước ra khu vực sân vườn ngoài trời, tiếng cười nói, hò reo vang lên không ngớt khi du khách hòa mình vào chuỗi hoạt động “Vui chơi cùng di sản”. Nhiều người dân thích thú xắn tay áo tham gia các trò chơi dân gian quen thuộc như kéo co, thử thách giữ thăng bằng với đi cà kheo hay thi nhảy bao bố, tạo nên bầu không khí gắn kết cộng đồng ấm áp và đậm đà bản sắc truyền thống trong ngày 24.11.

Đưa hai con nhỏ tới bảo tàng từ sớm để tận hưởng trọn vẹn không khí của ngày lễ, chị Trần Thị Minh Ngọc (36 tuổi, phường Phú Diễn, Hà Nội) không giấu được niềm vui khi chứng kiến các con say mê bên khu vực làm đồ chơi dân gian và chơi nhảy bao bố.

Chị Ngọc chia sẻ: “Việc miễn phí vé vào cửa nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là một chủ trương rất thiết thực, khuyến khích các gia đình đưa con em đến với các thiết chế văn hóa nhiều hơn. Thay vì chỉ học qua sách vở, hôm nay các con tôi được tận mắt ngắm kiến trúc nhà sàn, được nghe tiếng nhạc cụ dân tộc và tự tay chơi trò chơi dân gian, qua đó bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với văn hóa cội nguồn một cách tự nhiên nhất”.

Du khách quốc tế chăm chú tìm hiểu kiến trúc và nét sinh hoạt của các dân tộc Việt Nam

Cùng chung cảm xúc phấn khởi ấy, Nguyễn Hoàng Nam (20 tuổi, Thái Nguyên) cùng nhóm bạn đã dành trọn buổi sáng để tham quan tại đây.

Nam bày tỏ: “Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 thực sự mang lại cho thế hệ trẻ chúng em một không gian lễ hội ý nghĩa. Khi trực tiếp trải nghiệm Phòng Đa phương tiện, thử hát dân ca và hòa vào dòng người đông vui tại bảo tàng, em cảm nhận rõ di sản truyền thống không hề xa cách mà rất gần gũi, sống động và đầy sức hút đối với giới trẻ hôm nay”.

Khu vực múa rối nước thu hút đông đảo khách tham quan

Không chỉ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, người dân và du khách còn được miễn phí tham quan hàng loạt danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Hà Nội. Danh sách các điểm đến mở cửa tự do phục vụ công chúng bao gồm: Hoàng thành Thăng Long; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Đền Ngọc Sơn; Nhà tù Hỏa Lò; Khu di tích Cổ Loa; Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương); Bảo tàng Hà Nội; Đền Quán Thánh; Làng cổ Đường Lâm; Chùa Thầy; Chùa Tây Phương và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong ngày Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần tạo nên không khí ngày hội gần gũi, giúp công chúng thêm gắn bó với di sản văn hóa dân tộc

Có thể thấy, việc đồng loạt miễn phí vé tham quan tại các di tích, bảo tàng trọng điểm cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 đã đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Qua đó, mỗi người dân không chỉ được nâng cao đời sống tinh thần và trực tiếp thụ hưởng văn hóa, mà còn thêm ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.