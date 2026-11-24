Tiếng máy dệt cơ khí dồn dập hòa cùng những thanh âm của đời sống đô thị. Trên màn hình lớn, hình ảnh phố xá đan xen với các dòng mã lập trình liên tục thay đổi. Đó là màn trình diễn "Va vào thành phố" của nghệ sĩ Mỹ Renick Bell, kết hợp cùng nghệ sĩ thị giác Nguyễn Hoàng Giang (giang.it) trong concert nghe nhìn "Trôi" vừa diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.

Nữ nghệ nhân tái hiện hoạt động dệt lụa truyền thống bên khung cửi tại concert “Trôi”. Ảnh: BTC

Nằm trong dự án "Hà Nội Sáng Đèn" thuộc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, chương trình lấy cảm hứng từ nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc, kết nối âm thanh làng nghề, ký ức đô thị với các hình thức nghệ thuật đương đại. Trong đó, "Va vào thành phố" đưa người nghe từ nhịp khung cửi quen thuộc đến những chuyển động của cuộc sống hiện đại bằng kỹ thuật sáng tác âm nhạc trực tiếp qua mã lập trình.

Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, nghệ sĩ Renick Bell cho biết, mong muốn tiếp tục thử nghiệm những ý tưởng mới cùng giang.it, người cộng sự gắn bó nhiều năm, đã thôi thúc anh tham gia lễ hội. Hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyến đi cũng là dịp để nghệ sĩ Mỹ khám phá thêm về văn hóa và con người Thủ đô.

Tiết mục trình diễn nghệ thuật kết hợp âm thanh và hình ảnh trong concert “Trôi” tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: BTC

Hà Nội để lại trong anh ấn tượng bởi chiều sâu lịch sử, những sáng tạo nghệ thuật tinh tế và đặc biệt là cách mọi người kết nối, hỗ trợ nhau.

"Tôi thực sự ấn tượng với bầu không khí thân tình, tinh thần hợp tác và sự cởi mở ở đây", Renick Bell chia sẻ.

Nghệ sĩ Mỹ Renick Bell (đeo kính) cùng nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Giang (giang.it) trình diễn tiết mục “Va vào thành phố” tại concert “Trôi”. Ảnh: BTC

Trong "Va vào thành phố", những cảm nhận về Hà Nội được gửi gắm qua cách lựa chọn và sắp xếp âm thanh. Xuất phát từ chủ đề dệt lụa của concert, Bell sử dụng tiếng máy dệt cơ khí chuyển động nhanh để nối tiếp phần biểu diễn trước đó của Đỗ Trọng Quý, vốn khai thác âm thanh khung cửi gỗ truyền thống. Sự thay đổi về nhịp điệu dẫn dắt khán giả từ không gian làng nghề đến tiếng chợ, tiếng công trường và nhịp sống phố thị.

Đặc biệt, thay vì khép lại bằng những âm thanh náo nhiệt, tác phẩm kết thúc với bản ghi tiếng chuông gió tại một ngôi chùa cổ ở Hà Nội. Chi tiết này vừa tạo sự chuyển tiếp nhẹ nhàng sang tiết mục tiếp theo, vừa gửi gắm một cảm nhận về cuộc sống giữa đô thị.

"Tôi muốn nhắc khán giả rằng, ngay cả giữa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố, âm thanh vẫn có thể trở thành một nơi trú ẩn", Bell bày tỏ.

Theo nghệ sĩ, những tiếng động quen thuộc có thể đánh thức ký ức, trong khi âm thanh xa lạ lại mở ra trải nghiệm mới. Bởi vậy, tác phẩm không hướng người nghe đến một cách cảm nhận duy nhất, mà dành không gian để mỗi khán giả tự tìm thấy sự kết nối từ những trải nghiệm riêng.

Để thực hiện ý tưởng ấy, Renick Bell sử dụng live coding, hình thức sáng tác bằng cách viết và điều chỉnh mã máy tính ngay trong lúc biểu diễn. Thay vì chơi những nốt nhạc có sẵn, người trình diễn thay đổi các quy tắc vận hành của chương trình để tạo ra những biến đổi về âm thanh và tiết tấu.

Điểm thú vị là chất liệu truyền thống không chỉ xuất hiện qua các bản ghi tiếng động đời thường. Những điệu thức có nguồn gốc từ âm nhạc Việt Nam cũng được đưa vào tác phẩm, kết hợp với công nghệ tổng hợp âm thanh hiện đại. Nhờ đó, các yếu tố quen thuộc được thể hiện bằng những tốc độ, nhịp điệu khó thực hiện trên nhạc cụ thông thường.

Quá trình cộng tác với giang.it còn giúp Bell hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Sau nhiều năm làm việc chung, cả hai ngày càng dễ dàng kết nối ý tưởng. Anh đánh giá cao cách người cộng sự thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời trân trọng sự tin tưởng và không gian sáng tạo mà mình được trao.

Từ kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật tại nhiều quốc gia, Renick Bell nhận thấy nét riêng của Hà Nội nằm ở chiều sâu lịch sử cùng những chuyển động của xã hội đương đại.

Đặc biệt, việc mời nghệ sĩ quốc tế cùng khám phá, sáng tạo từ những chất liệu văn hóa Việt Nam được Bell nhìn nhận là biểu hiện của tinh thần cởi mở và sẵn sàng chia sẻ. Những cuộc gặp gỡ như vậy tạo điều kiện để người làm nghệ thuật đến từ nhiều nền văn hóa trao đổi ý tưởng, tìm kiếm cách thể hiện mới và hiểu thêm những giá trị riêng của mỗi quốc gia.

Với Renick Bell, điều mong muốn sau mỗi buổi biểu diễn không chỉ là mang đến trải nghiệm âm nhạc khác biệt, mà còn khơi gợi cảm hứng để khán giả nhìn nhận cuộc sống theo những cách mới, chủ động hơn trong mối quan hệ với công nghệ.

Qua những thanh âm quen thuộc được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, Hà Nội hiện lên vừa gần gũi, vừa mới lạ, cho thấy di sản vẫn có thể tiếp tục được khám phá, trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo hôm nay.

Nghệ sĩ Renick Bell và hành trình sáng tạo bằng mã lập trình Sinh ra tại miền Tây Texas (Mỹ), Renick Bell sống tại châu Á từ năm 2001, trong đó có gần 15 năm ở Tokyo (Nhật Bản). Anh nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Nghệ thuật Tama, hiện giảng dạy thiết kế âm thanh và lập trình sáng tạo tại Đại học RMIT Việt Nam. Theo đuổi nghệ thuật live coding, Renick Bell phát triển hai thư viện mã nguồn mở Conductive và Konduktiva, từng biểu diễn tại nhiều sự kiện nghệ thuật quốc tế như Berlin Atonal, Unsound Kraków và Terraforma. Album "Turning Points" (2018) đứng thứ 19 trong danh sách 50 album xuất sắc nhất năm do tạp chí FACT bình chọn.