Một nền văn hóa có thể được giới thiệu qua rất nhiều điều: từ trang phục, kiến trúc, âm nhạc đến phong tục và lối sống. Nhưng khi thời gian chỉ gói gọn trong 60 giây, điều khiến mỗi người muốn nhắc đến đầu tiên có lẽ cũng chính là điều gần gũi và để lại nhiều tình cảm nhất với họ.

Với Nguyễn Mai Phương (sinh năm 2006), lựa chọn ấy là ẩm thực Việt Nam. Không chỉ bởi sự phong phú về món ăn, Phương còn ấn tượng với cách mỗi vùng miền mang đến màu sắc riêng thông qua nguyên liệu, hương vị và phương pháp chế biến. Từ đó, ẩm thực trở thành tấm gương phản chiếu lối sống và văn hóa của cộng đồng địa phương.

Một món ăn đôi khi không chỉ kể câu chuyện về cách người Việt thưởng thức hương vị mà còn hé lộ đặc trưng của vùng đất nơi món ăn ấy ra đời.

﻿Theo Phương, điều khiến ẩm thực Việt hấp dẫn không chỉ nằm ở hương vị mà còn mang theo những câu chuyện về con người.

Tuy nhiên, nếu phải chọn một điều làm nên nét đặc biệt của văn hóa Việt Nam, Phương muốn giới thiệu thêm đời sống cộng đồng và tinh thần sẻ chia. Bởi đằng sau những món ăn đa dạng còn là cách con người kết nối với nhau, cùng chia sẻ trong sinh hoạt thường ngày.

Trong khi đó, Ngô Xuân Mai (sinh năm 2006) lại chọn Tết Nguyên đán để kể về văn hóa Việt Nam. Với Mai, Tết là một dịp lễ thiêng liêng, khi mọi người tạm gác lại những bộn bề để trở về bên gia đình. Đó là khoảng thời gian cả nhà cùng trang trí nhà cửa với sắc mai, sắc đào, quây quần bên nồi bánh chưng và mâm cơm nóng hổi.

﻿﻿Với Xuân Mai, điều khiến Tết Việt trở nên đặc biệt chính là cảm giác ấm áp và đoàn viên.

Tết còn là dịp để các thành viên gặp gỡ họ hàng, trao nhau những lời chúc tốt đẹp và gửi gắm mong ước về một năm mới bình an. Những phong tục quen thuộc ấy tạo nên một không khí rất riêng, nơi niềm vui không chỉ đến từ thời khắc chuyển giao năm mới mà còn từ cảm giác được trở về, được sum họp bên những người thân yêu.

Bởi vậy, Tết không chỉ là một dịp lễ truyền thống mà còn là biểu tượng của sự gắn kết gia đình, một giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

﻿Chính những câu chuyện, những con người đằng sau mỗi nét văn hóa mới là điều làm cho văn hóa Việt trở nên đa dạng, đáng nhớ.

Hai lựa chọn, một hướng nhìn: Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm trong những biểu tượng lớn lao mà còn hiện diện qua những điều thân thuộc trong đời sống.

Đó có thể là một món ăn mang hương vị quê nhà, một bữa cơm sum họp hay cách mọi người dành sự quan tâm cho nhau. Và có lẽ, 60 giây để kể về Việt Nam sẽ không đủ để nói hết mọi điều, nhưng cũng đủ để người trẻ bắt đầu từ câu chuyện mà mình yêu quý nhất.

Kim Cương